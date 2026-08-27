REWE baut E-LKW-Flotte in Wien deutlich aus

Die REWE Group Österreich erweitert ihre Elektro-LKW-Flotte von drei auf neun Fahrzeuge. Der Handelskonzern setzt damit auf klimafreundlichere Logistik und investiert in Ladeinfrastruktur.

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Die REWE Group Österreich treibt die Elektrifizierung ihrer Logistik weiter voran. Nach dem erfolgreichen Pilotbetrieb von drei Elektro-LKW Ende 2024 wurde die Flotte nun auf insgesamt neun Fahrzeuge erweitert. Die E-LKW beliefern vor allem Märkte von BILLA, BIPA, PENNY und ADEG im Großraum Wien.

Deutliche CO₂-Einsparung

Die bisherigen Erfahrungen fallen laut Unternehmen positiv aus. Jeder der elektrischen LKW legt jährlich rund 58.000 Kilometer zurück und ist bis zu 20 Stunden täglich im Einsatz. Mit den bisher drei Fahrzeugen konnten im Vergleich zu Diesel-LKW jährlich rund 144 Tonnen CO₂ eingespart werden. Für den Betrieb wurde auch die notwendige Infrastruktur geschaffen. An mehreren Logistikstandorten entstanden eigene Ladestationen, wobei der Standort Inzersdorf als wichtiger Ladehub dient.

Investitionen in nachhaltige Logistik

Die Fahrer werden speziell geschult © Robert Harson/REWE

"Die Erweiterung von drei auf neun E-LKW zeigt, dass sich Elektromobilität in der Handelslogistik im täglichen Betrieb bewährt", sagt Christian Hörner, Geschäftsführer Lager & Transport der REWE International AG. Besonders im städtischen Verkehr würden die Fahrzeuge durch ihren leisen Betrieb und ihre Eignung für den Stop-and-go-Verkehr Vorteile bieten.

Die REWE Group betreibt österreichweit 369 LKW und 207 Anhänger. Rund 700 Fahrerinnen und Fahrer sorgen von zehn Logistikstandorten aus für die Versorgung der Filialen. Allein in Wien werden etwa 620 Märkte beliefert. In den Standort Wien investierte das Unternehmen zuletzt rund 100 Millionen Euro.

Fahrer werden speziell geschult

Mit der Umstellung auf Elektromobilität verändert sich auch der Arbeitsalltag der Fahrerinnen und Fahrer. Vor ihrem ersten Einsatz absolvieren sie spezielle Schulungen zum Umgang mit Ladeinfrastruktur sowie zu einer energieeffizienten Fahrweise.

Für die REWE Group ist die Erweiterung der E-LKW-Flotte ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Transportlogistik. Insbesondere im dicht besiedelten Ballungsraum Wien sollen kurze Lieferwege und ein abgestimmtes Lademanagement den wirtschaftlichen Einsatz der Fahrzeuge ermöglichen.