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Lebensgefahr

E-Scooter-Fahrer nach Crash zweimal reanimiert

© Getty Images
Der 30-Jährige trug keinen Helm und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.
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. Ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer ist Mittwochnachmittag bei einer Kollision mit einem Auto bei Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) so schwer verletzt worden, dass er zweimal reanimiert werden musste.

Der Mann, der keinen Helm trug, wurde bei dem Zusammenstoß in einem Kreuzungsbereich durch die Luft geschleudert und prallte auf den Boden. Der lebensgefährlich Verletzte wurde ins Kepler-Uniklinikum Linz geflogen, so die Polizei.

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