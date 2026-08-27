Aus Rache: Brutales Teenie-Duo verprügelte 12-Jährige

Weil die junge Österreicherin in der Vergangenheit einem Mädchen geholfen hatte, das zwei andere Mädchen nicht leiden konnten, wurde sie brutal attackiert.

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Tirol. Zwei Mädchen - eine 14 Jahre alte Bulgarin und eine 13-jährige Kosovarin - lockten am vergangenen Samstag eine 12-jährige Bekannte gegen 21.30 Uhr unter einem Vorwand hinter das Kloster in Vomp.

Dort traten sie der jungen Österreicherin immer wieder gegen den Kopf, rissen ihr einen Büschel Haare aus und filmten dies mit einem Handy. Zudem drohten sie der 12-Jährigen mit einem Messer mit dem Umbringen, sollte sie schreien.

Passant bemerkte Attacke

Nach einiger Zeit wurde ein zufällig vorbeikommender 50-jähriger Österreicher auf die Mädchen aufmerksam und begab sich zu ihnen. Daraufhin flüchteten die 13- und die 14-Jährige zu Fuß über die Felder in Richtung Gewerbegebiet und nahmen das Mobiltelefon der 12-Jährigen mit. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Diese verlief jedoch negativ.

Durch den Angriff erlitt das Opfer mehrere Schwellungen und Hämatome im Gesicht. Es wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Als Motiv für die brutale Attacke vermutete die 12-Jährige, dass sich die beiden an ihr rächen wollten, weil sie in der Vergangenheit einem Mädchen geholfen hatte. Offenbar konnten die Angreiferinnen dieses Mädchen nicht leiden.

Die Ältere konnte am Mittwoch von der Polizei angetroffen und zur sofortigen Vernehmung vorgeführt werden. Dabei wurden ihr Handy und das Schülerticket des Opfers sichergestellt. Im Zuge der Vernehmung gestand die Bulgarin die Tat. Sie wird auf freiem Fuß angezeigt. Die 13-jährige Kosovarin konnte bisher noch nicht angetroffen und befragt werden. Die Ermittlungen laufen.