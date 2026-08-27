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Berg-Drama

Opa stürzt vor den Augen seines Enkels in den Tod

Grüner Berg mit Felsen, Büschen und Nadelbäumen am Kellerjoch bei klarem Himmel.
© Wikipedia
Ein 79-Jähriger ist am Mittwoch bei einer Bergtour in Fügenberg in Tirol mit seinem Enkel tödlich abgestürzt.
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Die beiden waren unterwegs zur Kellerjochkapelle als der vorne gehende Großvater aus bisher unbekannter Ursache plötzlich über einen etwa 40 bis 45 Grad steilen, felsdurchsetzten Grashang talwärts abstürzte. Dabei erlitt der Österreicher tödliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

An der Bergung und Versorgung waren ein Notarzthubschrauber, ein Polizeihubschrauber mit Alpinpolizisten, eine Polizeistreife sowie das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes beteiligt.

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