Dobermann biss Bub (10) auf Fußballplatz

Der 10-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

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Stmk. Zu der brutalen Attacke kam es am Samstagabend in Buch-St. Magdalene (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld).

Zeugin ging dazwischen

Vier Burschen im Alter zwischen sieben und 13 Jahren hielten sich gegen 17.45 Uhr auf einem öffentlichen Fußballplatz auf. Plötzlich büchste ein Dobermann aus einem nahegelegenen Anwesen aus und lief Richtung Fußballplatz. Dort attackierte der Hund einen der Burschen - einen 10-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Er biss ihm in den Oberschenkel, in die Schulter und in den Rücken.

Eine 42-jährige Zeugin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ging dazwischen, worauf der Hund vom Zehnjährigen abließ. Einer der Burschen setzte dann die Rettungskette in Gang.

Laut Polizei verständigten Anrainer den Hundebesitzer, worauf dieser den Dobermann abholte. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Oberwart eingeliefert.

Die Polizei führt nun Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Über die weitere Vorgehensweise in Bezug auf eine mögliche Tierabnahme entscheiden die örtlichen Behörden nach Abschluss der Ermittlungen.