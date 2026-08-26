Kleinflugzeug stürzt in den Attersee

Nur wenige Tage, nachdem in der Wachau zwei Flieger kollidiert sind, kam es zu einem neuerlichen Unglück.

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Ein zweisitziges Kleinflugzeug ist am Mittwochvormittag über dem Attersee abgestürzt. Das bestätigte die Polizei zu Mittag. Die Maschine war zuvor in Salzburg gestartet. Gegen 11.23 Uhr brach laut Flugdaten plötzlich der Kontakt ab.

Die Rettungskräfte starteten umgehend eine groß angelegte Suchaktion. Sechs Feuerwehren und drei Teams der Wasserrettung sind derzeit im Einsatz, um das Wrack zu finden und nach möglichen Überlebenden zu suchen. Auch ein Hubschrauber kreist über dem See.

Die genaue Ursache des Absturzes ist derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen und die Suche nach dem Flugzeug laufen.