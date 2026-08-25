Traktor rollt rückwärts und erfasst Ehefrau

Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Dienstag in einem Weingarten in der Steiermark gekommen.

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Der Traktor eines Mannes geriet außer Kontrolle, woraufhin dessen Ehefrau gerammt und mitgeschleppt wurde. Die 51-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Ihr gleichaltriger Ehemann verzichtete auf eine medizinische Versorgung.

Der Unfall ereignete sich am späteren Nachmittag in Poppendorf in der Gemeinde Gnas (Bezirk Südoststeiermark), wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Ehemann war gerade im Begriff, vom hangabwärts gelegenen Ende des Weingartens mit seinem Traktor wieder bergauf zu fahren. Nach kurzer Zeit rollte der Traktor aus bisher ungeklärter Ursache aber wieder rückwärts und somit bergab.

In der Zwischenzeit hatte sich die Ehefrau dem Traktor genähert, um ihrem Mann etwas zu trinken zu bringen. Sie wurde vom rollenden Gefährt mit montierter Mulde erfasst und durchbrach in weiterer Folge mit dem Traktor am unteren Ende des Weingartens einen Wildzaun. Schlussendlich kam das Fahrzeug mit der Frau in einem angrenzenden Wald zum Stehen. Das Unfallopfer wurde vom Rettungsdienst in das LKH Feldbach eingeliefert.