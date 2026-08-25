Ab September steigen die Ticketpreise

Ab 1. September 2026 müssen Fahrgäste in Niederösterreich und dem Burgenland für mehrere VOR-Tickets tiefer in die Tasche greifen. Die Preise steigen im Schnitt um 3,5 Prozent.

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Besonders Vielfahrer bekommen die Erhöhung zu spüren. Das VOR KlimaTicket MetropolRegion für Wien, Niederösterreich und Burgenland kostet künftig 1.019 Euro statt bisher 1.000 Euro.

Für Senioren, Jugendliche und Kunden im Tarif "Spezial" steigt der Preis von 765 auf 784 Euro.

Wer ausschließlich in Niederösterreich und dem Burgenland unterwegs ist, zahlt für das VOR KlimaTicket Region künftig 552 statt 533 Euro. Der ermäßigte Preis steigt von 400 auf 414 Euro.

Auch bei den individuellen Strecken-Jahreskarten werden die Preise durchschnittlich um 3,5 Prozent angehoben.

Auch Jugendtickets betroffen

Noch stärker trifft es Schüler und Lehrlinge. Grund dafür ist eine bundesweite Vorgabe: Der gesetzliche Selbstbehalt für die Schüler- und Lehrlingsfreifahrt steigt um zehn Euro.

Das reguläre VOR Jugendticket kostet deshalb ab dem Schuljahr 2026/27 29,60 Euro statt bisher 19,60 Euro.

Beim Top-Jugendticket steigt der Preis von 88,60 auf 101 Euro. Damit sind weiterhin unbegrenzte Fahrten im gesamten VOR-Netz möglich – auch an Wochenenden und in den Ferien.

Einzelfahrten bereits seit Juli teurer

Für manche Fahrgäste ist die Teuerung bereits Realität. Seit 1. Juli gelten im Regionalverkehr neue Preise.

Die günstigste Einzelfahrt in Niederösterreich und dem Burgenland kostet nun 2,30 Euro statt 2,20 Euro. Die Tageskarte wurde von 4,30 auf 4,50 Euro angehoben.

Auch längere Strecken wurden teurer: Von der Wiener Stadtgrenze nach St. Pölten Hauptbahnhof kostet die Fahrt inzwischen 14,50 Euro statt 14 Euro. Zwischen Mattersburg und Wiener Neustadt werden 5,90 Euro statt 5,70 Euro fällig.

Die Ticketpreise innerhalb der Wiener Kernzone bleiben unverändert. Freizeit-Tickets und Wochenendtickets sind von den aktuellen Erhöhungen ebenfalls weiterhin ausgenommen.