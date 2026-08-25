Festnahme
Polizei schnappt Wiener Posträuber auf E-Scooter
Der Mann überfiel gegen 14.30 Uhr eine Postfiliale in dem südlichen Gemeindebezirk, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Der Täter war mit einer FFP2-Maske maskiert, bedrohte einen Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Ihm wurde ein Betrag im unteren fünfstelligen Eurobereich ausgehändigt, worauf der Mann zunächst auf einem E-Scooter flüchtete.
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Zahlreiche Polizeikräfte rückten zu einer groß angelegten Fahndung aus, erläuterte Dittrich. "Bereits kurze Zeit später konnte der mutmaßliche Täter unweit des Tatortes angehalten und festgenommen werden." Das erbeutete Bargeld sowie die Tatwaffe, bei der es sich um eine Schreckschusspistole handelt, wurden sichergestellt.
Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien. Die Identität des Verdächtigen war vorerst unbekannt.
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