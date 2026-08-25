Wiener in U-Bahn-Station über Treppe gestoßen und ausgeraubt

Der Angreifer kam von hinten und zog dem regungslos am Boden liegenden 78-Jährigen die Geldbörse aus der Hosentasche.

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Wien. Der brutale Überfall in der U-Bahn-Station Margaretengürtel ereignete sich bereits Anfang Juli an einem Samstagmorgen um 7.15 Uhr. Nach Auswertung der Überwachungskameras und mit Genehmigung der Staatsanwaltschaft sucht die Polizei jetzt mit Fahndungsfotos nach dem mutmaßlichen Treppen-Schubser und Räuber.

Hier verfolgt der Verdächtige das Opfer - um ihn brutal zu berauben. © LPD Wien

Der Angreifer soll sich dem Opfer, einem 78-jährigen Wiener, auf den Stiegen zum Bahnsteig der U4 von hinten genähert und ihn unvermittelt gestoßen haben. Der Senior stürzte daraufhin einen gesamten Treppenabsatz hinunter und blieb regungslos liegen. Daraufhin soll der Vollbartträger mit der Dreiviertelhose und dem schwarz-rosa Messi-T-Shirt seinem Opfer die Geldbörse an sich genommen haben und damit geflüchtet sein. Eine Passantin wurde auf den regungslos am Boden liegenden U-Bahn-Fahrgast aufmerksam und verständigte daraufhin die Einsatzkräfte.

Der gesuchte Täter ist laut Polizei etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 165 bis 175 cm groß und von mittlerer Statur. Er hat dunkle Haare und war zum Tatzeitpunkt mit genanntem Fußballer-Leiberl, einer dunklen kurzen Hose sowie grau-blauen Turnschuhen bekleidet.

Sachdienliche Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen werden – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.