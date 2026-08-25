Autoeinbrecher attackiert Oldtimer-Besitzer

In Wien ist ein mutmaßlicher Autoeinbruch eskaliert.

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Polizisten der Polizeiinspektion Lange Allee wurden in den frühen Morgenstunden zu einem geparkten Fahrzeug gerufen. Ein 24-jähriger serbischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, ein Fenster des Autos aufgeschoben und anschließend Kabel unterhalb des Lenkrads herausgerissen zu haben.

Außerdem soll der Mann mehrere Gegenstände aus dem Wagen genommen haben. Darunter befanden sich Parkscheine und eine Tafel mit der Aufschrift "Arzt im Dienst". Die Sachen soll er in ein Plastiksackerl gepackt und dieses über den Lenker seines Fahrrads gehängt haben.

Auf freiem Fuß angezeigt

Kurz darauf kam der 48-jährige Besitzer zu seinem Fahrzeug und stellte den Verdächtigen zur Rede. Laut Polizei soll der 24-Jährige daraufhin eine Leine aus dem Sackerl gezogen und damit auf den Mann eingeschlagen haben. Der 48-Jährige wurde im Gesicht verletzt und wehrte sich mit einem Faustschlag.

Als der Fahrzeugbesitzer anschließend flüchtete, soll der Verdächtige eine am Boden liegende Zange aufgehoben und in seine Richtung geworfen haben. Die Polizei nahm den 24-Jährigen wenig später fest. Bei seiner Vernehmung bestritt er die Vorwürfe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er angezeigt und auf freiem Fuß belassen.