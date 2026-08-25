oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

In Wien-Donaustadt

Autoeinbrecher attackiert Oldtimer-Besitzer

Ein hellgrüner Renault 4 GTL von 1985 steht auf einer Wiese bei einer Oldtimer-Ausstellung.
© Getty Images (Symbolbild)
In Wien ist ein mutmaßlicher Autoeinbruch eskaliert.
OE24 auf Google bevorzugen

Polizisten der Polizeiinspektion Lange Allee wurden in den frühen Morgenstunden zu einem geparkten Fahrzeug gerufen. Ein 24-jähriger serbischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, ein Fenster des Autos aufgeschoben und anschließend Kabel unterhalb des Lenkrads herausgerissen zu haben.

Außerdem soll der Mann mehrere Gegenstände aus dem Wagen genommen haben. Darunter befanden sich Parkscheine und eine Tafel mit der Aufschrift "Arzt im Dienst". Die Sachen soll er in ein Plastiksackerl gepackt und dieses über den Lenker seines Fahrrads gehängt haben.

Auf freiem Fuß angezeigt

Kurz darauf kam der 48-jährige Besitzer zu seinem Fahrzeug und stellte den Verdächtigen zur Rede. Laut Polizei soll der 24-Jährige daraufhin eine Leine aus dem Sackerl gezogen und damit auf den Mann eingeschlagen haben. Der 48-Jährige wurde im Gesicht verletzt und wehrte sich mit einem Faustschlag.

Als der Fahrzeugbesitzer anschließend flüchtete, soll der Verdächtige eine am Boden liegende Zange aufgehoben und in seine Richtung geworfen haben. Die Polizei nahm den 24-Jährigen wenig später fest. Bei seiner Vernehmung bestritt er die Vorwürfe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er angezeigt und auf freiem Fuß belassen.

Auch interessant

Emotionales Geständnis von Roger Federer

Der August-Trick für Geranien: So sparen Sie sich im Frühjahr den Neukauf

Neues Umfrage-Beben in Deutschland

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wiener&nbsp;in U-Bahn-Station über Treppe gestoßen und ausgeraubt

Buben missbraucht: Ex-ÖBB-Lokführer in Wien angeklagt

Drama in Reithalle: 21-Jährige tot

Flug-Drama in  Wachau: Wracks sichergestellt

Bergsteiger von 200-Kilo-Fels in Gletscherspalte eingeklemmt

32-Jähriger stirbt nach Hornissenstich

5.260 Euro Strafe für E-Scooter-Rowdy (15)

Tödliche Fahrerflucht geklärt: Es war ein Feuerwehrmann!

Leiche im Erdgeschoß:  Drogenparty oder einsamer Tod

Autoeinbrecher attackiert Oldtimer-Besitzer