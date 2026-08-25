Nach Sturz
Drama in Reithalle: 21-Jährige tot
Ein tödlicher Reitunfall hat sich am Montag in der Steiermark ereignet. Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Murtal stürzte in einer Reithalle in Empersdorf (Bezirk Leibnitz) aus unbekannter Ursache von ihrem Pferd und zog sich dabei laut Polizei tödliche Verletzungen zu.
Die junge Frau befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls allein in der Halle. Sie wurde leblos am Boden liegend aufgefunden. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur mehr den Tod der 21-Jährigen feststellen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden