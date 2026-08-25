Drama in Reithalle: 21-Jährige tot

Die junge Reiterin kam aus bisher ungeklärter Ursache zu Sturz.

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Ein tödlicher Reitunfall hat sich am Montag in der Steiermark ereignet. Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Murtal stürzte in einer Reithalle in Empersdorf (Bezirk Leibnitz) aus unbekannter Ursache von ihrem Pferd und zog sich dabei laut Polizei tödliche Verletzungen zu.

Die junge Frau befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls allein in der Halle. Sie wurde leblos am Boden liegend aufgefunden. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur mehr den Tod der 21-Jährigen feststellen.