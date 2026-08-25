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Karussell-Panne

Mega-Schmerzensgeld für für 25 Minuten Kopfüber-Horror

Portland
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Ein Albtraum in 30 Metern Höhe hat für zwei Jugendliche nun auch juristische Folgen.
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Ein US-Gericht sprach ihnen jeweils 275.000 Dollar (rund 235.000 Euro) Schmerzensgeld zu. Die beiden waren am 14. Juni 2024 mit 26 weiteren Fahrgästen im Fahrgeschäft "AtmosFEAR" des Oaks Amusement Parks in Portland unterwegs, als die Anlage plötzlich kopfüber stehen blieb.

25 Minuten Horror

Rund 25 Minuten mussten die Passagiere in dieser Position ausharren. Die damals 13 und 14 Jahre alten Mädchen berichteten von Atemnot und der ständigen Angst, dass sich die Sicherungsbügel lösen und sie in die Tiefe stürzen könnten. "Ich sah, wie ihnen die Tränen über die Wangen liefen", schilderte eines der Opfer später.

Besonders problematisch: Laut den Familien fehlte im Park ein funktionierender Notfallplan. Mitarbeiter mussten zunächst telefonisch Anweisungen einholen, ehe die Feuerwehr mit Spezialwerkzeug helfen konnte.

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Bis heute leiden die Jugendlichen unter den Folgen. Sie berichten von Albträumen, Schlafproblemen und Ängsten. Eine der beiden nahm monatelang Medikamente. Insgesamt hatten neun Betroffene geklagt, sieben Verfahren wurden außergerichtlich beigelegt. Nach dem Vorfall wurde das Fahrgeschäft technisch nachgerüstet.

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