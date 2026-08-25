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Viele Verletzte

Mega-Tornado verwüstet Südfrankreich

Zerstörte Häuser und umgestürzte Bäume nach einem Tornado, Helfer und Anwohner auf der Straße.
© APA/AFP/IDRISS BIGOU-GILLES
Ein Tornado hat im Süden Frankreichs hunderte Häuser beschädigt und etliche Haushalte vom Strom abgeschnitten.
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Vor allem Dächer seien beschädigt worden, als das Unwetter am späten Montagnachmittag die Gemeinde Pomas am Ausläufer der Pyrenäen traf, schrieb die Präfektur Aude. 41 Menschen seien verletzt worden. 2.800 Haushalte in zehn Dörfern waren am Abend ohne Strom, mehrere Straßen wegen herabgestürzter Äste gesperrt. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Ein beschädigtes Auto steht neben umgestürzten Bäumen und Trümmern nach einem Tornado in Pomas.
© APA/AFP/IDRISS BIGOU-GILLES
Zerstörtes Haus mit eingestürztem Dach und beschädigtem Auto nach Tornado in Pomas, Frankreich.
© APA/AFP/IDRISS BIGOU-GILLES
Zerstörte Autos und Häuser nach einem Tornado in Pomas, Südwestfrankreich, bei Sonnenuntergang.
© APA/AFP/IDRISS BIGOU-GILLES

Die Präfektur richtete Notunterkünfte für die Betroffenen ein. Die dritte Etappe des Radrennens Vuelta a España, die im Département Aude stattfand, musste wegen eines Hagelsturms abgebrochen werden.

Menschen gehen an einem umgestürzten Baum und Sturmschäden in einem Dorf vorbei.
© APA/AFP/IDRISS BIGOU-GILLES

Stürme in ganz Südfrankreich führten zu Zugverspätungen, Straßensperrungen und Flugausfällen an mehreren Flughäfen. In Frankreich treten im Durchschnitt mehrere dutzend Tornados pro Jahr auf.

Menschen durchsuchen Trümmer eines zerstörten Hauses nach einem Tornado in Südwestfrankreich.
© APA/AFP/IDRISS BIGOU-GILLES

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