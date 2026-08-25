Regenwalze rollt über Österreich

Der Dienstag bringt in Österreich einen zunehmend regnerischen Tag.

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Während der Tag im Norden und Osten vielerorts noch sonnig startet, ziehen von Westen bereits dichte Wolken auf. In Vorarlberg und Teilen Tirols fallen schon am Morgen erste Regenschauer. Im weiteren Verlauf breiten sich die Niederschläge auf weite Teile des Landes aus.

© Getty Images

Vor allem von der Schweiz und Italien her gelangen immer mehr Wolken nach Österreich. Besonders im Westen und Süden muss mit Regen und einzelnen Gewittern gerechnet werden. Am ehesten trocken bleibt es im Flachland sowie nördlich der Donau. In Wien, im Weinviertel und im Waldviertel zeigt sich die Sonne bis zum Mittag dagegen noch häufiger.

Schauer klingen ab

Am Nachmittag lockert es ausgerechnet im Westen wieder etwas auf, vor allem in Vorarlberg und im Tiroler Oberland. Die Temperaturen erreichen je nach Sonnenschein 20 bis 29 Grad. Dazu frischt der Wind im Osten aus östlichen bis südwestlichen Richtungen mäßig bis lebhaft auf.

In der Nacht beruhigt sich das Wetter wieder. Schauer und Gewitter klingen ab, die Wolken lockern zunehmend auf. Lokal kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 17 Grad.