Emotionales Geständnis von Roger Federer

Große Emotionen in New York bei der Rückkehr von Tennis-Gott Roger Federer.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Mann, der den Tennissport wie kein anderer geprägt hat, steht vor den US Open für ein spektakuläres Schaumatch wieder auf dem Court. Sein letztes offizielles Match im Arthur Ashe Stadium absolvierte der Maestro bereits 2019 – damals ahnte noch niemand, dass er nie wieder als Profi zurückkehren würde.

"Danke zu sagen und mich zu verabschieden"

Eine Wildcard für ein echtes Comeback schließt der Schweizer Rekord-Champion aber knallhart aus: "Nein, nein, nein!", lacht der Tennis-Pensionist. "Der Körper macht einfach nicht mehr mit."

Stattdessen nutzt Federer die Bühne für ein fettes Dankeschön an seine Fans: "Es bietet mir die Gelegenheit, Danke zu sagen und mich zu verabschieden. Das ist eine wunderschöne Sache."

Offiziell in Hall of Fame aufgenommen

Beim Legenden-Gipfel schlägt Federer an der Seite der US-Ikonen Andy Roddick, Andre Agassi und John McEnroe auf. Vor dem Auftritt hat sogar der 20-fache Grand-Slam-Sieger gehörig Bammel: "Ich habe seit gefühlt fünf Jahren keinen Satz mehr gespielt. Ich weiß absolut nicht, wie das morgen laufen wird!"

Der emotionale Höhepunkt folgt direkt im Anschluss: Am Samstag wird der "King of Court" offiziell in die Hall of Fame aufgenommen.