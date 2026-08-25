ManCity steigt ein: Wettbieten um Liverpool-Star

In der letzten Woche dreht sich das Transferfenster weiterhin kräftig, vor allem in England.

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Keiner war in diesem Sommer so aktiv in Sachen Transfers wie Tottenham Hotspur. Nach zwei Beinahe-Abstiegen werfen die Londoner mit Geld um sich, um den Anschluss an die Champions-League-Ränge wiederzuerlangen.

Dafür nahmen sie auch einen Angreifer von Liverpool ins Visier – zusätzlich zu den Transfers vom Manchester-City-Doppel Savinho (fix: rund 100 Mio. Euro) und Omar Marmoush (wohl Leihe mit 58 Mio. Euro Kaufoption). Doch von genau denen bekommen sie nun Konkurrenz.

WM-Held Cody Gakpo heiß begehrt

Denn laut "The Athletic" haben auch die Skyblues Kontakt zum Berater von Cody Gakpo aufgenommen, mit dem sich die Spurs bereits mündlich geeinigt haben.

Der Flügelspieler erzielte beim 2:2 gegen Newcastle das zwischenzeitliche 1:1 und spielte eine starke WM für die Niederlande, in der abgelaufenen Saison enttäuschte er aber.

Liverpool jagt doppelte Ersatz

Dennoch könnte den Reds einiges an Ablöse ins Haus flattern, immerhin hat der 27-Jährige erst im letzten Sommer bis 2030 verlängert. Sollten beide Vereine um seine Dienste kämpfen, schraubt sich der Preis nach oben.

Laut "The Athletic" ist das Team von Neo-Coach Andoni Iraola aktuell aber nicht bereit, den 1,93-m-Angreifer abzugeben. Davor müssen "mindestens zwei Spieler" für den Flügel kommen.

Mit PSG wird weiterhin hart um Bradley Barcola verhandelt, eine Ablöse von über 120 Mio. Euro steht im Raum, und Brighton lehnte bereits über 60 Mio. Euro für Yakuba Minteh ab. Ibrahim Mbaye von PSG ist eine Alternative.