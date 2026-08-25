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Transfer-Hammer um Ted Lasso

Drei Trainer im blauen Trainingsanzug stehen nebeneinander auf einem Fußballfeld.
© Apple TV
Ein Erstligist aus Litauen meint es tatsächlich ernst: US-Schauspieler Jason Sudeikis soll an die Seitenlinie.
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In der Kult-Serie Ted Lasso spielt Hollywood-Star Jason Sudeikis einen völlig ahnungslosen American-Football-Coach, der plötzlich ein englisches Premier-League-Team übernimmt und mit Herz, Humor und Schnauzbart die Herzen der Fans erobert. Jetzt wird die Fiktion von der Realität eingeholt!

Echtes Meisterschaftsspiel leiten

FK Zalgiris Vilnius, litauischer Erstligist aus der Damen-Liga, hat dem US-Schauspieler ein offizielles Angebot unterbreitet: Sudeikis soll das Team für ein echtes Meisterschaftsspiel als Cheftrainer an der Seitenlinie betreuen.

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Was wie ein reiner PR-Gag klingt, hat sogar einen emotionalen Hintergrund. Sudeikis hat echte litauische Wurzeln – sein Urgroßvater stammte aus dem baltischen Land. Genau diesen Bezug nutzt der Verein jetzt für seine spektakuläre Einladung.

Ob der Hollywood-Star tatsächlich den Trainerausweis löst und für ein Spiel auf die Bank zurückkehrt? Die Fans im Netz feiern die Aktion jetzt schon als absolut legendär!

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