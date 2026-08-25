Seltene Komplikation: Ski-Star mit großer Angst um Ehefrau

Im Juli 2026 wurde Henrik Kristoffersen zum zweiten Mal Vater. Jedoch kam es nach der Geburt zu einer seltenen Komplikation, die seine Ehefrau Tonje Kristoffersen gefährdete.

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Am 25. Juli 2026 wurde Ski-Star Henrik Kristoffersen zum zweiten Mal Vater. Seine Ehefrau Tonje Kristoffersen brachte Töchterchen Linnea zur Welt. Zusammen mit ihrem Sohn Emil, der 2023 geboren wurde, wollte sie den wunderschönen Moment gemeinsam genießen. Jedoch kam es nach der Geburt zu einer seltenen Komplikation.

Stunden danach bangte Henrik Kristoffersen um seine Ehefrau. Gegenüber der norwegischen Zeitung "Dagbladet" macht der Ski-Star nun die Komplikationen öffentlich. Dabei sagte er, dass die eigentliche Entbindung problemlos verlief.

Zu keinem Zeitpunkt lebensgefährlich

Die gesundheitliche Ausnahmesituation trat erst nach der Entbindung auf. Mit dieser hatte zu diesem Zeitpunkt niemand gerechnet. Die Ursache war ein Blutgerinnsel, das sich in einem Gefäß im Eileiter gebildet hatte. Laut dem behandelnden Arzt handelt es sich um eine medizinische Ausnahmesituation. Dieser Fall tritt nämlich sehr selten auf.

Der Norweger betonte, dass die Situation ihn emotional sehr mitgenommen hat. Er stellte klar, dass sich Tonje zu keiner Sekunde in Lebensgefahr befand. Trotzdem sorgte sich Henrik Kristoffersen um seine Lebensgefährtin. Der Ski-Star erklärte: "Es war zu keinem Zeitpunkt extrem dramatisch, aber ich hatte Angst um meine Frau."

Klinikpersonal reagierte sofort

Das Klinikpersonal reagierte sofort. Tonje Kristoffersen erhielt schon nach eineinhalb Stunden nach der Diagnose ein gerinnungshemmendes Medikament. Danach blieb sie zur Beobachtung einige Tage stationär, ehe die frischgebackene zweifache Mutter das Krankenhaus verlassen durfte. Henrik berichtete: "Inzwischen ist sie wieder zu Hause und ihr geht es gut."

Die Entscheidung, die Nachricht in die Öffentlichkeit zu tragen, hat das Paar gemeinsam getroffen. Diese fiel nicht einfach. Sie haben sich ausführlich beraten, so Henrik Kristoffersen. Der Ski-Star meinte: "Wir haben entschieden, dass es in Ordnung ist, darüber zu sprechen. Das Leben ist nämlich nicht immer ein Zuckerschlecken."