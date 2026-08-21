ÖSV-Ass liebt Schweizer Ski-Star

Im Ski-Zirkus gibt es ein neues Paar: Die Schweizer Speedfahrerin Stephanie Jenal und der österreichische Nachwuchsstar Stefan Eichberger sind liiert.

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Öffentlich machten die beiden ihre Beziehung nun mit gemeinsamen Urlaubsfotos aus Kroatien.

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Die 28-jährige Jenal und der 25-jährige Eichberger sollen bereits seit einiger Zeit ein Paar sein. Bisher hielten sie ihre Beziehung allerdings weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun teilten beide auf Instagram mehrere gemeinsame Schnappschüsse aus ihren Ferien und machten damit ihre Liebe offiziell.

Die beiden Ski-Asse genossen in Kroatien nicht nur Zeit am Meer. Auch Training gehörte zum Urlaub: Gemeinsam standen Kraftübungen und Radtouren auf dem Programm. Für das Paar war die Auszeit besonders wertvoll, denn hinter beiden liegen schwierige Monate.

Beide kämpften mit Verletzungen

Jenal wurde im Jänner 2025 bei einem Trainingssturz schwer verletzt und riss sich die Patellasehne. Wegen anhaltender Knieprobleme musste die Schweizerin schließlich auch die Saison 2025/26 vorzeitig beenden. In ihrer bisherigen Karriere brachte sie es auf 53 Weltcupstarts. Ihr bestes Resultat ist ein zehnter Platz im Super-G von Kvitfjell 2023.

Auch Eichberger musste zuletzt einen herben Rückschlag verkraften. Der 25-Jährige gilt in Österreich als eines der größten Talente für die Zukunft und wird immer wieder als möglicher Nachfolger von Speed-Ass Vincent Kriechmayr gehandelt.

Zu Beginn der vergangenen Saison hatte Eichberger mit starken Ergebnissen aufhorchen lassen. In drei seiner ersten vier Rennen schaffte er den Sprung in die Top sieben. Dann folgte beim Rennen in Gröden der nächste Rückschlag: Ein Kreuzbandriss bedeutete das vorzeitige Saisonende.

Gemeinsame Zeit wird wieder knapp

Die Ferien in Kroatien boten dem Ski-Paar deshalb noch einmal Gelegenheit für unbeschwerte Tage zu zweit. Viel gemeinsame Freizeit dürfte in den kommenden Monaten allerdings nicht bleiben. Für Jenal und Eichberger beginnt bereits wieder die intensive Vorbereitung auf die neue Saison.

Und auch im Winter werden die beiden nicht ständig gemeinsam unterwegs sein. Ihre Rennkalender überschneiden sich nur teilweise. Umso mehr dürften die gemeinsamen Urlaubstage für das neue Ski-Paar eine willkommene Verschnaufpause gewesen sein.