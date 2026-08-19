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Oberschenkelhalsbruch!

Hannes Reichelt: Schwerer Rad-Sturz und Not-OP!

SR
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Schock-Nachricht von Hannes Reichelt! Die österreichische Ski-Legende ist am Wochenende schwer gestürzt. Diagnosedramatisch: Oberschenkelhalsbruch und Not-OP für den 46-jährigen Salzburger.
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So hat sich Hannes Reichelt (46) seinen Heimaturlaub sicher nicht vorgestellt! Der ehemalige Top-Speedfahrer des ÖSV hat sich am Wochenende bei einem Unfall mit dem Rennrad schwer verletzt. Bei dem heftigen Sturz zog sich der Salzburger einen Oberschenkelhalsbruch zu, wie er am Montagabend selbst via Instagram bekanntgab. Reichelt musste sofort operiert werden.

Die Not-OP im Krankenhaus Schladming sei laut dem 2021 zurückgetretenen Profi zum Glück gut und "ohne Probleme" verlaufen. Jetzt heißt es für den 46-Jährigen aber erst einmal: Füße hochlagern statt Vollgas geben. Reichelt meldete sich direkt aus dem Krankenbett bei seinen Fans und zeigte sich gewohnt kämpferisch.

Not-OP in Schladming nach Rennrad-Sturz

"Jetzt heißt erstmal: Geduld, Ruhe, brav Reha-Übungen machen und Stück für Stück wieder mehr Kraft und Beweglichkeit ins Bein bekommen", schrieb Reichelt. Ein Gefühl, das er aus seinen langen Jahren als Profisportler im Skiweltcup nur zu gut kennt – wenn auch die Umstände diesmal völlig andere sind.

Hannes Reichelt war über zwei Jahrzehnte eine feste Größe im österreichischen Herren-Team, bevor er seine aktive Karriere beendete. In dieser Zeit feierte er insgesamt 13 Weltcupsiege. Unvergessen bleibt dabei vor allem sein Triumph in der legendären Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif im Jahr 2014.

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ÖSV-Legende Reichelt kämpft für das Comeback

Zudem sicherte sich der gebürtige Radstädter im Jahr 2008 den Super-G-Weltcup und wurde 2015 in Beaver Creek Weltmeister in derselben Disziplin. Nun steht für die ÖSV-Legende nach dem spitalsreifen Sturz aber erst einmal die vollständige Genesung und die beschwerliche Rehabilitation im Fokus.

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