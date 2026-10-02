Geheimnis gelüftet
Conny Hütter & Co. auf Spuren von Legende Tomba
Gut zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden (24./25. Oktober) tanzen Riesentorlauf-Kristallkugel-Verteidigerin Julia Scheib, Slalom-Queen Katharina Liensberger, Gesamtweltcup-Hoffnung Marco Schwarz, Speed-Star Vincent Kriechmayr & Co. zur offiziellen Einkleidungs-Präsentation in der Linzer PlusCity an.
Colmar-Hype in der Ära Tomba
Ab der WM-Saison 2026/27 werden unsere Alpin-Stars mit völlig neuen Rennanzügen um Weltcuppunkte und Medaillen fahren. Schon beim RTL-Auftakt in Sölden wird das Logo der Edelmarke Colmar auf den Anzügen von Marco Schwarz & Co. zu sehen sein. Das italienische Traditions-Unternehmen (gegründet 1923 in Monza) hatte nicht zuletzt dank Superstar Alberto Tomba (50 Weltcup-Siege, 3x Olympia-Gold) in den 1980er- und 1990er-Jahren einen Höhenflug erlebt, an den man jetzt anschließen will. "Skiverrückt never looked so good", ist auf der Colmar-Presseeinladung zur Einkleidung zu lesen.
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Chance für Autogramm- & Selfiejäger
Für die Ski-Fans ist die Einkleidungs-Präsentation eine gute Gelegenheit, Autogramme und Selfies zu sammeln. Neben den Alpinen werden auch unsere Superadler Stefan Kraft, Jan Hörl, Stefan Embacher sowie Comeback-Skispringerin Eva Pinkelnig auf die Bühne gebeten. Ebenfalls am Laufsteg: Langläufer mit Teresa Stadlober und Mika Vermeulen sowie Biathletin Anna Gandler, die in die Fußstapfen der zurückgetretenen Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser treten will.
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