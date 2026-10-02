Conny Hütter & Co. auf Spuren von Legende Tomba

High Noon am Freitag in der PlusCity in Pasching: Die ÖSV-Asse bekommen ein neues (Renn-)Outfit.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gut zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden (24./25. Oktober) tanzen Riesentorlauf-Kristallkugel-Verteidigerin Julia Scheib, Slalom-Queen Katharina Liensberger, Gesamtweltcup-Hoffnung Marco Schwarz, Speed-Star Vincent Kriechmayr & Co. zur offiziellen Einkleidungs-Präsentation in der Linzer PlusCity an.

Colmar-Hype in der Ära Tomba

Ab der WM-Saison 2026/27 werden unsere Alpin-Stars mit völlig neuen Rennanzügen um Weltcuppunkte und Medaillen fahren. Schon beim RTL-Auftakt in Sölden wird das Logo der Edelmarke Colmar auf den Anzügen von Marco Schwarz & Co. zu sehen sein. Das italienische Traditions-Unternehmen (gegründet 1923 in Monza) hatte nicht zuletzt dank Superstar Alberto Tomba (50 Weltcup-Siege, 3x Olympia-Gold) in den 1980er- und 1990er-Jahren einen Höhenflug erlebt, an den man jetzt anschließen will. "Skiverrückt never looked so good", ist auf der Colmar-Presseeinladung zur Einkleidung zu lesen.

Chance für Autogramm- & Selfiejäger

Für die Ski-Fans ist die Einkleidungs-Präsentation eine gute Gelegenheit, Autogramme und Selfies zu sammeln. Neben den Alpinen werden auch unsere Superadler Stefan Kraft, Jan Hörl, Stefan Embacher sowie Comeback-Skispringerin Eva Pinkelnig auf die Bühne gebeten. Ebenfalls am Laufsteg: Langläufer mit Teresa Stadlober und Mika Vermeulen sowie Biathletin Anna Gandler, die in die Fußstapfen der zurückgetretenen Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser treten will.