"Hatte einen Schutzengel"

Ex-ÖSV-Boss im oe24-Interview über heiße Ski- Themen und eine lebensgefährliche Vergiftung

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Eigentlich hatten wir schon vor Wochen ein Interview mit Peter Schröcksnadel (85) geplant. Dass der langjährige ÖSV-Präsident auch für oe24 nicht zu erreichen war, hat einen schlimmen Grund.

oe24: Herr Schröcksnadel, wie geht es Ihnen? Schröcksnadel: Jetzt wieder einigermaßen gut. Aber ich hab mir in Kanada eine schwere Muschelvergiftung zugezogen. Scheinbar hab ich einen Schutzengel, sonst überleb ich die Muschel nicht. Langsam werd ich wieder fit ...

oe24: So fit, dass Sie zu Saisonstart wieder Ski fahren? Schröcksnadel: Skifahren geht sicher wieder. Mit den Rennen hab ich ich vor zwei Jahren aufgehört (Schröcksnadel war Senioren-Weltmeister, d. Red.).

oe24: Was sagen Sie zu den Entwicklungen bei der FIS? Schröcksnadel: Ich bin froh, dass Eliasch, der mit meiner Hilfe Präsident geworden ist, mit meiner Hilfe nicht mehr Präsident ist. Jetzt muss das neue Management alles ein bissl runderneuern. Mehr will ich nicht dazu sagen.

Jedes Jahr WM? "Halt ich für einen Blödsinn"

oe24: Eines nur bitte: Was halten Sie vom Plan, ab 2032 in jedem nichtolympischen Jahr Weltmeisterschaften zu veranstalten? Schröcksnadel: Das halt ich für einen Blödsinn. Es wertet den Weltcup ab, das wäre inflationär.

oe24: 2009 hatten Sie die einmaligen Hallen-Europameisterschaften unterstützt ... Schröcksnadel: Ich wär nach wie vor dafür, dass es eine eigene Europameisterschaft gibt. Aber so lange im europäischen Verband nix passiert, wird sich da nix tun.

oe24: Sollte man sich aus Klimagründen Hallenrennen überlegen? Schröcksnadel: Das Klima ist kein Problem. Ich erinnere an die Zeit, als sie den Schnee mit dem Helikopter eingeflogen haben. Mit den heutigen Beschneiungsanlagen ist das alles kein Problem, da reichen ein paar kalte Tage.

oe24: Wie intensiv verfolgen Sie den Weltcup noch? Schröcksnadel: Ich schau mir jedes Rennen an (vorm TV, d. Red), vielleicht bin ich in Sölden oder in Gurgl dabei. Wenn unsere Leute gut fahren, freu ich mich.

oe24: Und was sagen Sie zum Comeback von Marcel Hirscher? Schröcksnadel: Ich find das super und auch das, was er mit seiner Skifirma macht. Seine Ski kommen ja ursprünglich vom ÖSV: Der Skiverband hat mit Hilfe von Toni Giger (jetzt Co-Geschäftsführer bei Van Deer, d. Red.) die Firma Augment (gehört jetzt zum Van-Deer-Imperium) unterstützt, damit sie Sprungski machen.

oe24: Und dass Hirscher jetzt für die Niederlande fährt ... Schröcksnadel: ... find ich gut für den Skisport. Weil die Aufmerksamkeit erhöht wird. Und Braathen für Brasilien ist genauso gut.