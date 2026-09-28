Elfer-Wirbel und Foda-Frust! Beim Kosovo kracht’s

Wirbel beim Kosovo! Fisnik Asllani und Edon Zhegrova diskutierten beim 1:3 gegen Österreich auf dem Platz darüber, wer den Elfmeter schießt. Nach dem Spiel wurde Asllani dann auch noch auf seine Reservistenrolle angesprochen – und verwies dabei direkt auf Teamchef Franco Foda.

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Die Szene spielte sich kurz vor Schluss ab. Kosovo bekam einen Elfmeter zugesprochen, Asllani hatte den Ball – doch auch Zhegrova wollte antreten. Nach einer Diskussion übernahm schließlich der Juventus-Star und verwandelte zum 1:3.

Nach Abpfiff wurden beide auf die Szene angesprochen. Asllani erklärte knapp: Zhegrova habe schießen wollen, "hat geschossen und ein Tor gemacht".

Zhegrova bestätigte ebenfalls, dass es eine Diskussion gegeben hatte. Bedeutung wollte er ihr keine geben. Man habe gewinnen wollen, erklärte der 27-Jährige.

Kosovos Zhegrova verwertet den Elfer. © IMAGO/PS Images

Asllani: »Es war die Entscheidung des Trainers«

Für zusätzlichen Wirbel sorgte danach Asllanis Reservistenrolle. Foda hatte den Hoffenheim-Stürmer gegen Österreich nicht in die Startelf gestellt. Körperliche Probleme waren laut Asllani nicht der Grund.

"Ich bin fit. Ich bin in der Lage zu spielen", stellte der 24-Jährige klar. Warum er trotzdem nicht begonnen hatte? "Es war die Entscheidung des Trainers."

Doch damit nicht genug. Asllani bezeichnete Österreich nach dem Spiel als die bessere Mannschaft. Auch Zhegrova kam zur selben Einschätzung: "Österreich war heute Abend die bessere Mannschaft."

Foda sah die Partie hingegen anders. "Das Spiel war ausgeglichen", erklärte der ehemalige ÖFB-Teamchef nach der Niederlage. Österreich habe die Fehler seiner Mannschaft ausgenutzt.

Beim Foda-Team herrscht damit vor dem Rückspiel am Sonntag in Pristina (18 Uhr, live ORF 1) dicke Luft.

Davor muss das ÖFB-Team gegen Irland (Do., 20.45 Uhr, ORV 1) in Dublin ran.