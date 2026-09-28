ÖFB-Sieg vor 31 Jahren! Als Polster & Ogris Prohaska in Dublin retteten

Legendärer Coup in Dublin: Am Tag von Thomas Musters French-Open-Sieg rettete das ÖFB-Team 1995 mit drei Toren in neun Minuten die Ära von Teamchef Herbert Prohaska.

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Gegen Österreich spielt Irland am Donnerstag im Aviva Stadium an der Lansdowne Road, das 51.700 Plätze hat und der irischen Rugby-Union gehört. Drei Tage später spielt Irland gegen Israel aber wegen der pro-palästinensischen Stimmung in Irland aus Sicherheitsgründen nicht in Dublin, sondern in der serbischen Stadt Bačka Topola. Karten an irische Fans wurden keine verkauft. In Dublin gewann Österreich zuletzt vor 31 Jahren: Am 11. Juni 1995 – an dem Tag, an dem Tennis-Star Thomas Muster in Paris die French Open gewann – war eigentlich alles für die Ablöse von Teamchef Herbert Prohaska vorbereitet. Doch es kam anders.

Debüt-Druck für Teamchef Herbert Prohaska

Im Herbst 1994 begann die Qualifikation für die EM 1996 mit zwei Niederlagen: 1:2 gegen Nordirland in Wien und 0:1 in Portugal. Im Frühjahr folgten Pflichtsiege gegen Lettland (5:0) und Liechtenstein (7:0) im alten Salzburg-Stadion in Lehen. Meister und UEFA-Cup-Finalist Austria Salzburg mit seinem populären Trainer Otto "Maximale" Barić war die klare Nummer eins in Österreich. Viele wollten ihn statt Prohaska als Teamchef sehen. Eine Niederlage in Dublin hätte das bewirken können.

Aufholjagd durch Polster und Ogris

ÖFB-Jubel aus vergangenen Tagen hier im Archivbild: Andreas Ogris schüttelt Torschütze Toni Polster bei einer Auswechslung im Nationalteam-Trikot die Hand, während Mario Haas das Geschehen beobachtet. Vor dem Auswärtsspiel in Irland blickt man auf den legendären 3:2-Erfolg von 1995 zurück, bei dem Polster und Ogris das Match in Dublin drehten. © Gepa

Barić war Co-Kommentator des ORF. Der damalige ORF-Sportchef Elmar Oberhauser setzte einen runden Tisch im Stadion nach Schlusspfiff an. Zur Amtsübergabe? Bremen-Legionär Herzog fehlte in Dublin. Er spielte lieber am Tag vorher auf Druck von Trainerstar Otto Rehhagel wegen Werders Titelchance in der Bundesliga gegen Karlsruhe. Das Angebot, danach mit einem Privatjet nach Dublin zu fliegen und am Sonntag zu spielen, lehnte Prohaska ab. Irland mit Jack Charlton, Englands Weltmeister von 1966 als Teamchef, dem legendären Aston-Villa-Abwehrchef Paul McGrath und Manchester-City-Torjäger Niall Quinn, ging nach der Pause durch Mittelfeldstar Houghton in Führung. Doch drei Tore in neun Minuten drehten das Spiel: Köln-Torjäger Polster glich mit einem Freistoß aus, dann trafen Ogris zwei Minuten nach der Einwechslung für Ramusch und nochmals Polster. Damals spielten auch Ex-ÖFB-Sportchef Schöttel, LASK-Meistermacher Kühbauer und im Finish Frankfurt-Trainer Hütter.

Qualifikation für die WM in Frankreich

Der Teamchefwechsel war abgesagt. Am runden Tisch sagte Prohaska mit ironischem Unterton zu Barić: "Bitte kommentieren Sie immer unsere Spiele. Sie sind unser Glücksbringer!" So war es aber nicht: Das Spiel in Lettland ging durch einen Fehler von Salzburg-Tormann Konrad mit 2:3 verloren. Ein 3:1-Heimsieg gegen Irland mit einem Hattrick von Peter Stöger und ein 1:1 gegen Portugal mit einem Stöger-Tor brachten nichts, weil das "Finale" in Belfast (wieder mit Herzog) 3:5 endete. Aber zwei Jahre später qualifizierte sich Österreich mit Prohaska für die Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich.