Auto aufgebrochen! Das wurde den Rapid-Ultras wirklich gestohlen

Ein Einbruch in Venedig sorgt für Wirbel um die Ultras Rapid: Zwei wichtige Fetzen der grün-weißen Fanszene wurden gestohlen.

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Bitteres Ende eines Rapid-Trips nach Venedig! Nach der 0:1-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Venezia am Samstag (26. September) erlebten die Ultras Rapid bei der Rückkehr zu ihren Autos eine böse Überraschung: Ein Wagen war aufgebrochen worden. Durch eine eingeschlagene Scheibe wurde der Kofferraum geöffnet, zwei wichtige Fetzen waren verschwunden.

Die Ultras machten den Vorfall selbst öffentlich. Das Statement verbreitete sich anschließend schnell in internationalen Ultra-Kanälen und Fanforen. Dort wird seither vor allem über die Bedeutung des Fetzen-Verlusts und mögliche Konsequenzen für die Gruppe diskutiert. Wer hinter dem Einbruch steckt, wissen die Ultras nach eigenen Angaben nicht.

Auch Gate-13-Fetzen weg

Besonders brisant: Gestohlen wurde der "Besuchsfetzen", das Auswärtsbanner der Ultras Rapid. Dazu verschwand ein Sonderbanner zum 25-jährigen Jubiläum der Freundschaft mit Gate 13 von Panathinaikos Athen.

Für Ultra-Gruppen sind solche Banner weit mehr als Fan-Utensilien. Sie stehen für die Identität einer Gruppe. Der Verlust eines Hauptfetzens kann im Extremfall sogar das Ende einer Gruppierung bedeuten.

Allerdings macht die Szene einen wichtigen Unterschied: Wird ein Banner im direkten Aufeinandertreffen von einer rivalisierenden Gruppe erbeutet, wiegt das anders als ein Diebstahl aus einem Auto.

Was passiert jetzt bei den Ultras?

Wie ernst das Thema genommen wird, zeigte ausgerechnet der Wiener Fußball bereits 2023. Damals lösten sich die Viola Fanatics aus der Austria-Szene auf, nachdem wichtiges Material der Gruppe in die Hände der Gegenseite gelangt war.

Bei Rapid liegen die Umstände anders: Nach Darstellung der Ultras wurden ihre beiden Fetzen aus dem aufgebrochenen Auto gestohlen.

Und noch fehlt jede Spur von der Beute. Bis Montagfrüh waren weder der "Besuchsfetzen" noch das Gate-13-Jubiläumsbanner öffentlich präsentiert worden. Die große Frage in der Fanszene lautet deshalb: Wer hat die beiden Rapid-Fetzen?