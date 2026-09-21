ÖFB-Hammer
Österreich will Fußball-EURO 2029
Am heutigen Montag hat der Österreichische Fußball-Bund fristgemäß das finale Bewerbungskonzept für die Ausrichtung der UEFA U21 EURO 2029 bei der UEFA eingereicht. Holt Österreich das nächste Fußball-Topsspektakel ins Land?
Das sind die EURO-Stadien
In diesen 8 Stadien soll die EURO-Party steigen Der ÖFB schickt eine bunte, kompakte Mischung aus Tradition und modernen Arenen quer durch Österreich ins Rennen. Von Ost nach West stehen acht Stadien auf der Liste:
Franz-Horr-Stadion (FK Austria Wien)
Weststadion (SK Rapid)
Stadion St. Pölten (SKN St. Pölten)
Donauparkstadion (FC Blau-Weiß Linz)
Oberösterreich Arena (LASK)
Innviertel Arena (SV Ried)
Tivoli Stadion Tirol (Innsbruck)
Stadion Schnabelholz (SCR Altach)
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Finale Entscheidung am 7. Dezember
ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll schwärmt: "Die Ausrichtung der UEFA U21 EURO würde für den gesamten österreichischen Fußball eine große Chance bedeuten. Ein solches Turnier bringt internationalen Spitzenfußball ins Land und schafft zugleich nachhaltige Impulse." Auch Bernhard Neuhold (Geschäftsführer ÖFB Wirtschaftsbetriebe) betont, dass man sich bewusst für atmosphärische und regionale Spielstätten entschieden habe.
Jetzt steigt die Hochspannung: Die finale Entscheidung trifft das UEFA-Exekutivkomitee am 7. Dezember. Der einzige, aber extrem harte Konkurrent im Kampf um das Riesen-Turnier ist kein Geringerer als Fußball-Macht Spanien!
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