Nach Kühbauer-Jagd: Er wird neuer Gladbach-Trainer

Borussia Mönchengladbach scheint einen neuen Trainer gefunden zu haben.

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Nach drei Niederlagen zum Start wurde Eugen Polanski in Gladbach entlassen, auch Interimscoach Jan-Moritz Lichte konnte das Ruder trotz drei Toren gegen Mainz 05 nicht herumreißen (3:4).

Gerüchte um LASK-Übungsleiter Dietmar Kühbauer gibt es bei den Fohlen schon länger, nun scheint aber eine Entscheidung getroffen worden zu sein.

Wie die "Bild" berichtet, wird Ex-St.-Pauli-Coach Alexander Blessin einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Der 53-Jährige überzeugte bereits bei Union Saint-Gilloise, ehe er mit dem FCSP eine Saison die Bundesliga-Klasse hielt, in der zweiten Spielzeit aber abstieg.

Alexander Blessin © IMAGO/Nordphoto

Kein Kühbauer, Tedesco oder Toppmöller

Zuletzt gab es Gerüchte um Domenico Tedesco, der erst vor wenigen Tagen bei Bologna entlassen wurde, und auch Ex-Frankfurter Dino Toppmöller.

Nun soll also Blessin den Traditionsverein rund um Kevin Stöger vor dem ersten Abstieg seit der Saison 2006/07 bewahren.