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Nach Kühbauer-Jagd: Er wird neuer Gladbach-Trainer

SR
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ABD0028_20260920 - HARTBERG - ÖSTERREICH: Trainer Dietmar Kühbauer (LASK) am Sonntag, 20. September 2026, während der Admiral Bundesliga-Begegnung, Grunddurchgang, 7. Runde, zwischen TSV Egger Glas Hartberg und LASK Linz in Hartberg. - FOTO: APA/EXPA/ MARCEL PAIL
© APA/EXPA/ MARCEL PAIL
Borussia Mönchengladbach scheint einen neuen Trainer gefunden zu haben.
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Nach drei Niederlagen zum Start wurde Eugen Polanski in Gladbach entlassen, auch Interimscoach Jan-Moritz Lichte konnte das Ruder trotz drei Toren gegen Mainz 05 nicht herumreißen (3:4).

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Gerüchte um LASK-Übungsleiter Dietmar Kühbauer gibt es bei den Fohlen schon länger, nun scheint aber eine Entscheidung getroffen worden zu sein.

Wie die "Bild" berichtet, wird Ex-St.-Pauli-Coach Alexander Blessin einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Der 53-Jährige überzeugte bereits bei Union Saint-Gilloise, ehe er mit dem FCSP eine Saison die Bundesliga-Klasse hielt, in der zweiten Spielzeit aber abstieg.

GER 1. FBL, FC St. Pauli vs VfL Wolfsburg / 16.05.2026, GER 1. FBL, FC St. Pauli vs VfL Wolfsburg im Bild Trainer Alexander Blessin Pauli 25_26 *** GER 1 FBL, FC St Pauli vs VfL Wolfsburg 16 05 2026, GER 1 FBL, FC St Pauli vs VfL Wolfsburg in the picture Coach Alexander Blessin Pauli 25 26 nordphotoxGmbH/xWitke nph00002
Alexander Blessin © IMAGO/Nordphoto

Kein Kühbauer, Tedesco oder Toppmöller

Zuletzt gab es Gerüchte um Domenico Tedesco, der erst vor wenigen Tagen bei Bologna entlassen wurde, und auch Ex-Frankfurter Dino Toppmöller.

Nun soll also Blessin den Traditionsverein rund um Kevin Stöger vor dem ersten Abstieg seit der Saison 2006/07 bewahren.

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