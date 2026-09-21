Praktisch fix
Nach Kühbauer-Jagd: Er wird neuer Gladbach-Trainer
Nach drei Niederlagen zum Start wurde Eugen Polanski in Gladbach entlassen, auch Interimscoach Jan-Moritz Lichte konnte das Ruder trotz drei Toren gegen Mainz 05 nicht herumreißen (3:4).
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Gerüchte um LASK-Übungsleiter Dietmar Kühbauer gibt es bei den Fohlen schon länger, nun scheint aber eine Entscheidung getroffen worden zu sein.
Wie die "Bild" berichtet, wird Ex-St.-Pauli-Coach Alexander Blessin einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Der 53-Jährige überzeugte bereits bei Union Saint-Gilloise, ehe er mit dem FCSP eine Saison die Bundesliga-Klasse hielt, in der zweiten Spielzeit aber abstieg.
Kein Kühbauer, Tedesco oder Toppmöller
Zuletzt gab es Gerüchte um Domenico Tedesco, der erst vor wenigen Tagen bei Bologna entlassen wurde, und auch Ex-Frankfurter Dino Toppmöller.
Nun soll also Blessin den Traditionsverein rund um Kevin Stöger vor dem ersten Abstieg seit der Saison 2006/07 bewahren.
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