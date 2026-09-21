Alarm: Rangnick fehlen 110 Tore

Am Donnerstag kracht Österreich in Linz im Rahmen der Nations League auf Israel. Doch vor dem ÖFB-Einrücken herrscht Alarmstimmung.

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Diese gigantischen Zahlen bringen das Dilemma auf den Punkt: Durch die Abwesenheiten von Marko Arnautovic (137 Spiele/49 Tore), David Alaba (117 Spiele/15 Tore), Marcel Sabitzer (102 Spiele/27 Tore) und dem verletzten Christoph Baumgartner (58 Spiele/19 Tore) fehlen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auf einen Schlag die geballte Erfahrung aus 314 Länderspielen und sagenhafte 110 Länderspiel-Tore! Die Aussicht ohne dem Quartett den Aufstieg in die Nations-League-Gruppe-A zu schaffen, sind trotz der vermeintlich leichten Gruppen-Gegner Israel, Kosovo und Irland dennoch intakt. Die einzelnen Positionen zeigen, mit welchen Baustellen der ÖFB-Teamchef zu kämpfen hat.

1. Torwart-Sorge um Alexander Schlager

Im ÖFB-Gehäuse drückt der Schuh gewaltig. Die bisherige Nummer eins, Alexander Schlager, sitzt bei seinem neuen Klub Werder Bremen derzeit nur auf der Bank und kommt auf keinerlei Spielpraxis. Die Alternativen sind Florian Wiegele (Pilsen), Lukas Jungwirth (LASK) und Christian Zawieschitzky (Red Bull Salzburg). Gemeinsam kommt das Trio auf 1 Länderspiel-Einsatz.

2. Abwehr-Chaos: Alaba ohne Klub, Laimer verletzt!

In der Defensive fehlen Rangnick die absoluten Führungsfiguren. Kapitän David Alaba wurde gar nicht erst einberufen – der Superstar ist weiterhin auf Vereinssuche. Zudem fällt Bayern-Profi Konrad Laimer wegen einer Adduktorenverletzung für die ersten beiden Partien sicher aus. Hoffnungsfunke: Für die Auswärtsspiele Anfang Oktober könnte der Salzburger wieder einsatzbereit sein.

3. Mittelfeld-Krise: Sabitzer-Auszeit & Nachnominierung von Horvath

Im Zentrum brennt der Hut lichterloh! Ausgerechnet Rangnicks absoluter Dauerläufer Nicolas Seiwald hat bei RB Leipzig unter dem neuen Cheftrainer Martin Demichelis seinen Stammplatz verloren und reist ohne Matchpraxis an. Marcel Sabitzer nimmt sich eine Auszeit vom Nationalteam, und auch BVB-Mittelfeldmann Chukwuemeka ist in Dortmund nur zweite Wahl. Rangnick reagierte am Sonntagabend und zückte eine Überraschung: LASK-Kapitän Sascha Horvath (30) wurde für Laimer nachnominiert und feiert nach über 60 Nachwuchs-Länderspielen sein erstes A-Team-Debüt!

4. Sturm-Loch nach Arnautovic-Rücktritt

Im Angriff klafft nach dem Karriereende von Rekord-Torschütze Marko Arnautovic eine riesige Lücke. Nun liegt die gesamte Last auf den Schultern von Michael Gregoritsch (Augsburg) und Sasa Kalajdzic (LASK), die das ÖFB-Sturmtief gemeinsam beseitigen müssen. Die Alternativen: Junior Adamu (Schalke) und Marco Grüll (Werder Bremen) kommen gemeinsam auf null Tore.