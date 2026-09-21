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ÖFB-Kapitän

Nächster Transfer-Knall um David Alaba (34)

SR
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Ein Fußballspieler im Trainingsshirt des österreichischen Nationalteams auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Kehrt David Alaba nach Deutschland zurück?
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Wie berichtet, wird der nach seinem Abschied von Real Madrid vereinslose ÖFB-Kapitän mit Union Berlin in Verbindung gebracht. Für den 34-Jährigen wäre es eine emotionale Rückkehr: Im Trikot des FC Bayern absolvierte Alaba 281 Bundesliga-Spiele.

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Union könnte Verstärkung dringend gebrauchen. Der Hauptstadtklub erwischte einen katastrophalen Saisonstart, kassierte in vier Liga-Spielen bereits 17 Gegentore und ging zuletzt beim FC Bayern mit 0:7 unter. Manager Horst Heldt soll deshalb nach einem erfahrenen Abwehrchef suchen.

Was ist dran am Gerücht?

Weil das Transferfenster bereits geschlossen ist, kommen für die Berliner derzeit nur Profis ohne Vertrag infrage. Neben Alaba nennt die BILD auch den Dänen Jannik Vestergaard als möglichen Kandidaten.

Wie Sky berichtet, soll am Gerücht aber nichts dran sein. Die Union soll sich nicht mit Alaba beschäftigen und denke derzeit nicht an eine Verpflichtung.

Damit ist Alabas Zukunft weiterhin völlig offen. Der ÖFB-Kapitän hielt sich zuletzt in Tirol fit.

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