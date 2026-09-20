ManCity nach Torspektakel Tabellenführer

Englands Vizemeister Manchester City bleibt in der Fußball-Premier-League weiter makellos.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die "Skyblues" bezwangen am Sonntag Sunderland mit ÖFB-Legionär Kevin Danso in einem Torspektakel zuhause 5:3 und feierten den fünften Sieg im fünften Saisonspiel. Jubeln durfte nach einem mäßigen Saisonstart auch der Liverpool über ein 1:0 bei Bournemouth. Für die "Reds" war es neben drei Unentschieden der zweite Sieg in der noch jungen Spielzeit.

Manchester City ging durch Enzo Fernandez (9.) und Rayan Cherki (29.) zweimal in Führung, doch Southampton hatte durch Brian Brobbey (12., 33.) jeweils prompt eine Antwort parat. Dem 2:1 durch Cherki ging ein Fehlpass im Spielaufbau von Danso voraus. Auch abgesehen davon zeigte die Abwehr Sunderlands in Manchester große Schwächen.

Brobbey mit Dreierpack

Ein Doppelpack von Antoine Semenyo (43., 57.) brachte die vermeintliche Vorentscheidung. Brobbey (59.) sorgte mit seinem dritten Treffer des Tages nochmals für Spannung. Der Schlusspunkt des Acht-Tore-Spektakels war schließlich Erling Haaland (81.) vorbehalten, der erstmals gegen Sunderland und damit gegen alle Gegner der Premier League getroffen hat.

Der Norweger führt mit fünf Saisontreffern zudem wenig überraschend die Schützenliste der Liga an. Dahinter lautert Alexander Isak, dessen viertes Tor Liverpool einen glanzlosen Auswärtssieg bei Bournemouth bescherte. Leeds und Crystal Palace trennten sich torlos.