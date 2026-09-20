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Emotionale Rückkehr

Barca-Chef kündigt Messi-Hammer an

SR
von
Ein Spieler des FC Barcelona jubelt nach einem Tor im vollen Stadion während eines Fußballspiels.
© Getty Images
Lionel Messi (39) soll noch einmal nach Barcelona kommen.
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778 Mal stand Lionel Messi für den FC Barcelona auf dem Platz, ehe er 2021 unter Tränen den Verein verließ. Nun soll der Superstar ein letztes Mal ins Camp Nou zurückkehren.

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Barca-Präsident Laporta kündigte ein besonderes Tribute für Messi an: "Wir planen die Ehrung für Leo Messi, sobald das Spotify Camp Nou fertiggestellt ist", so der Barca-Chef. "Es wird eine wunderschöne Ehrung. Wir hoffen, das Stadion bis zum Jahresbeginn 2028 abzuschließen."

Wie genau die Ehrung aussehen soll, ließ Laporta unbeantwortet. Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass im Camp Nou ein Abschiedsspiel steigen und Messi dabei ein letztes Mal das Trikot vom FC Barcelona tragen soll.

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