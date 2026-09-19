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Ländle-Derby

2:0! Lustenau stürzt Altach in die Mega-Krise

Zwei Fußballspieler jubeln, während ein enttäuschter Torwart im Hintergrund steht.
© GEPA pictures
Austria Lustenau hat das Vorarlberg-Derby mit 2:0 für sich entschieden. Der Aufsteiger bleibt damit im Tabellen-Mittelfeld, Altach ist mit nur drei Zählern Tabellenschlusslicht.
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Austria Lustenau hat das Vorarlberg-Derby in der Fußball-Bundesliga für sich entschieden. Der Aufsteiger feierte am Samstag durch Tore von Antonio Verinac (36.) und Dominik Weixelbraun (45.+1) einen 2:0-Heimsieg über den SCR Altach und stieß damit in der Tabelle zumindest vorübergehend an die sechste Stelle vor. Die Altacher hingegen sind nach ihrer fünften Meisterschaftsniederlage in Folge weiterhin Letzter.

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Das erste Kräftemessen zwischen den beiden Ländle-Teams seit dem 18. Mai 2024 bescherte den Lustenauern mit 5.138 Fans ein ausverkauftes Haus. Die Zuschauer bekamen zunächst eine leicht überlegene Gästemannschaft zu sehen. Patrick Greil scheiterte aus guter Position an Goalie Domenik Schierl (19.), nach einem Greil-Corner verfehlte ein Volley von Niklas Niehoff das Ziel (22.).

Die Lustenauer klopften vorerst nur durch Seydou Diarra (12., 34.) am gegnerischen Tor an, schlugen dann aber in der 36. Minute erstmals zu. Diarra brachte eine Maßflanke zur Mitte und Verinac versenkte den Ball per Kopf via Innenstange. In der 44. Minute jubelte Altach über das vermeintliche 1:1 durch Ousmane Diawara, allerdings war Assistgeber Greil im Abseits gestanden.

Weixelbraun erhöhte kurz vor der Pause

Praktisch im Gegenzug stellten die Hausherren auf 2:0. Verinac konnte sich im Sechzehner ungestört den Ball zurechtlegen und auf Weixelbraun ablegen, der mit einem Flachschuss ins lange Eck erfolgreich war. Weixelbraun sorgte auch für das erste Highlight der zweiten Hälfte, sein Schuss wenige Sekunden nach Wiederanpfiff flog nur knapp am Tor vorbei. Danach hatte Altach mehr Ballbesitz, aber Lustenau vorerst die gefährlicheren Aktionen - Diarra verpasste das 3:0 nur knapp (57.).

Mit Ausnahme eines neuerlichen Abseitstreffers, diesmal durch Mike-Steven Bähre (68.), und Fehlschüssen von Diawara (73.) und Srdjan Hrstic (79.) hatten die Gäste in der Offensive nichts mehr zu bieten. Daher brachten die Lustenauer den Vorsprung sicher über die Zeit und fixierten damit den ersten Sieg über Altach nach davor fünf erfolglosen Versuchen.

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