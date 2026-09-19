Premier League
ÖFB-Star feiert Debüt bei 3:0-Sensation gegen Arsenal
Die Londoner kassierten am Samstag mit einem 0:3 in Brighton ihre erste Saisonniederlage. ÖFB-Verteidiger Michael Svoboda gab im Finish sein Debüt für den Außenseiter. Der Innenverteidiger aus Wien, den zu Saisonstart Knieprobleme geplagt hatten, wurde in der 86. Minute eingewechselt. Die Tore erzielten Pascal Groß (31.), Charalampos Kostoulas (45.) und Chema Andres (57.).
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Arsenal liegt weiter punktegleich mit Titelrivale Manchester City, der erst am Sonntag (15.00 Uhr MESZ) Sunderland empfängt, auf Rang zwei. Brighton ist nach dem dritten Sieg im fünften Ligaspiel vorerst Dritter. Svoboda war im Sommer für kolportierte fünf Millionen Euro Ablöse von Serie-B-Meister Venezia zu den "Seagulls" gewechselt.
Bei der WM war der 27-Jährige zwar im ÖFB-Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Im Aufgebot von Teamchef Ralf Rangnick für den nächste Woche anstehenden Auftakt der Nations League steht er nicht.
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