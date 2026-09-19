Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Granit Xhaka

Die Luzerner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Schweizer Fußball-Nationalmannschaftskapitän Granit Xhaka.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Luzerner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Schweizer Fußball-Nationalmannschaftskapitän Granit Xhaka. Hintergrund sollen mutmaßlich gefälschte Corona-Impfzertifikate sein, wie die Luzerner Polizei auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatten der Schweizer "Blick" und die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. Der 33-jährige Xhaka spielt derzeit in der englischen Premier League beim AFC Sunderland und ist dort Teamkollege von ÖFB-Verteidiger Kevin Danso.

Es gehe darum zu klären, "ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt im Zusammenhang einer möglichen Erschleichung einer falschen Beurkundung oder/und Urkundenfälschung (Corona-Zertifikate)", sagte Simon Kopp, der Leiter der Medienstelle der Staatsanwaltschaft Luzern, der SDA. Für Xhaka gelte die Unschuldsvermutung.

© Getty Images

Laut "Blick" soll Xhaka eine Impfbestätigung erhalten haben - ohne entsprechende Impfung. Xhakas Sprecher Andreas Bantel sagte der Zeitung, dass Xhaka eine Bestätigung der behandelnden Ärztin zu den zwei Covid-Impfungen vorliege. Xhaka stehe den Behörden "uneingeschränkt und in voller Transparenz zur Verfügung".