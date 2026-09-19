oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Corona-Impfung

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Granit Xhaka

Ein Fußballspieler wärmt sich in einem schwarz-roten Trainingsanzug im Stadion auf.
© Getty Images
Die Luzerner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Schweizer Fußball-Nationalmannschaftskapitän Granit Xhaka.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Luzerner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Schweizer Fußball-Nationalmannschaftskapitän Granit Xhaka. Hintergrund sollen mutmaßlich gefälschte Corona-Impfzertifikate sein, wie die Luzerner Polizei auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatten der Schweizer "Blick" und die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. Der 33-jährige Xhaka spielt derzeit in der englischen Premier League beim AFC Sunderland und ist dort Teamkollege von ÖFB-Verteidiger Kevin Danso.

Auch interessant

Junger Tiroler (20) erobert die Premier League

Inter-Legende Sandro Mazzola ist tot

Rapid: Pause kommt "zum ungünstigsten Zeitpunkt"

Es gehe darum zu klären, "ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt im Zusammenhang einer möglichen Erschleichung einer falschen Beurkundung oder/und Urkundenfälschung (Corona-Zertifikate)", sagte Simon Kopp, der Leiter der Medienstelle der Staatsanwaltschaft Luzern, der SDA. Für Xhaka gelte die Unschuldsvermutung.

Ein Fußballspieler im rot-weiß gestreiften Sunderland-Trikot während eines Spiels.
© Getty Images

Laut "Blick" soll Xhaka eine Impfbestätigung erhalten haben - ohne entsprechende Impfung. Xhakas Sprecher Andreas Bantel sagte der Zeitung, dass Xhaka eine Bestätigung der behandelnden Ärztin zu den zwei Covid-Impfungen vorliege. Xhaka stehe den Behörden "uneingeschränkt und in voller Transparenz zur Verfügung".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wildes 2:2! Austria rettet Punkt beim GAK

Trainer-Knall: Ex-Bayern-Star soll Kult-Klub in Bundesliga führen

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Granit Xhaka

Junger Tiroler (20) erobert die Premier League

2:0! Lustenau stürzt Altach in die Mega-Krise

ÖFB-Star feiert Debüt bei 3:0-Sensation gegen Arsenal

Martinez-Doppelpack rettet Inter einen Punkt

Rapid: Pause kommt "zum ungünstigsten Zeitpunkt"

Inter-Legende Sandro Mazzola ist tot

Grüll schießt Bremen nach 0:2 zum Sieg