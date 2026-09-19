Nations League startet
ÖFB-Team droht EM-Quali-Horror
Nächste Woche ist es endlich wieder so weit. Mehr als zwei Monate nach der Weltmeisterschaft steigt wieder ein Spiel der österreichischen Nationalmannschaft. Für die Rangnick-Elf steht im Herbst die bei den Fans eher unbeliebte Nations League auf dem Programm. Gegen Israel, Irland und den Kosovo geht es um den Aufstieg in die Liga A.
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Quali für EM 2028
Die Nations League ist aber auch für die im März beginnende EM-Quali enorm wichtig. Die zwölf Quali-Gruppen werden nämlich anhand des Rankings der Nations League gelost und dabei könnte es für Österreich enorm spannend werden.
Schafft man den Aufstieg in die Liga A, dann befindet man sich auf den Plätzen 11 bis 16 und ist damit zumindest im Lostopf 2. Beendet man die Nations League allerdings nur auf dem 3. oder 4. Gruppenplatz, dann landet man im 3. Lostopf und würde damit in der Quali auf gleich zwei Hammer-Gegner treffen.
Nur die zwölf Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die EURO in Großbritannien und Irland, die Gruppenzweiten müssen ins Play-off.
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