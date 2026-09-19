Herbstzauber in Gmunden am Traunsee

Drei besondere Häuser zeigen die vielen Facetten des Traunsees – von Natur und Genuss über eine Schifffahrt bis zur historischen Altstadt von Gmunden und ihrer berühmten Keramiktradition.

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Gmunden ist keine Großstadt – und genau das macht ihren Reiz aus. Zwischen glitzerndem Traunsee und imposanter Bergkulisse zeigt sich die charmante Kurstadt im Herbst von ihrer besonders stimmungsvollen Seite. Wenn sich die Wälder rund um den Traunsee goldgelb, orange und rot färben, wird Gmunden zum perfekten Ziel für eine genussvolle Auszeit.

Leinen los! Gmunden und der Traunsee zeigen sich vom Wasser aus von ihrer schönsten Seite. © Getty Images

Naturkino mit Bergpanorama

See, Berge, Kultur und jede Menge kleine Abenteuer liegen hier ganz nah beieinander. Besonders eindrucksvoll lässt sich die Herbststimmung bei einer Wanderung auf dem Miesweg erleben – spektakulär, wild und einzigartig: Der Einstieg zum Miesweg am Fuße des Traunsteins (Start: Umkehrplatz "Unterer Stein“) führt durch zwei unbeleuchtete Tunnel ins Lainautal. Direkt nach der Lainaubrücke beginnt der Miesweg – über Holzstege, Felswege und gesicherte Passagen führt der Weg direkt am und über dem See entlang. Ein echtes Naturabenteuer! Danach heißt es: Leinen los! Mit der „Gisela", dem historischen Schaufelraddampfer, wird die Fahrt über den Traunsee zur nostalgischen Zeitreise. Auch mit modernen Ausflugsschiffen und Booten lässt sich die einzigartige Landschaft vom See aus entdecken. Bergpanorama inklusive!

Von Schloss Ort bis zum Baumwipfelpfad

An Land wartet die Keramikstadt mit ihrer berühmten Gmundner Keramik, dem Renaissance-Rathaus mit Keramikglockenspiel und dem märchenhaften Schloss Ort, bekannt als Kulisse von "Schlosshotel Orth". Mit der Grünberg-Seilbahn geht es hinauf zu spektakulären Ausblicken und zum Baumwipfelpfad. Und wer durch die Altstadt bummelt, entdeckt gemütliche Cafés, kleine Geschäfte und jede Menge Kultur. Nostalgie verspricht auch eine Fahrt mit der Gmundner Straßenbahn und der Traunseetram. Drei unterschiedliche Hotels werden dabei zu idealen Ausgangspunkten für besondere Urlaubstage.

Landhotel Grünberg: See vor der Tür, Wipfel über dem Kopf

Herbstkulinarik mit Seeblick bietet das Landhotel Grünberg am See. © Landhotel Grünberg

Direkt am Ostufer des Traunsees liegt das familiengeführte Landhotel Grünberg am See***s – ein Logenplatz mit Blick auf das Wasser und das berühmte Seeschloss Ort. Die eigene Schiffsanlegestelle und das Terrassenrestaurant machen die Lage außergewöhnlich. Wer am Wasser zur Ruhe kommen möchte, findet hier ebenso seinen Platz wie alle, die Bewegung lieben. Das Seehotel ist ein idealer Ausgangspunkt für alle Naturentdecker jeden Alters und all jene, die den Traunsee aus einer ganz neuen Perspektive erleben möchten. Mit der Grünberg-Seilbahn geht es bequem hinauf zum Baumwipfelpfad, dessen Weg hoch über den Waldboden durch die Baumkronen führt und immer wieder beeindruckende Ausblicke auf Gmunden, den Traunsee und den Traunstein eröffnet. Am Ende des Weges wartet auf Mutige im Aussichtsturm eine 75 Meter lange Tunnelrutsche. Danach lockt die über die Grenzen hinaus bekannte Küche der Familie Pernkopf mit vielen saisonalen Schmankerln wie Eierschwammerln in Rahmsauce oder hausgemachter Lammleber-Terrine mit Sauce Cumberland oder die gebratene Reinanke (Wildfang aus dem Attersee). www.gruenberg.at

Beim Hois‘n Wirt trifft Gastlichkeit und traumhafte Seelage. © Hois'n Wirt

Hois’n Wirt: Mit Seebrise auf Genussfahrt

Noch näher am Wasser lässt sich der Traunsee bei einer Schifffahrt erleben. Vorbei an prächtigen Villen und dem Seeschloss Ort geht es bis ins malerische Traunkirchen. Der passende Ausgangspunkt ist der traditionsreiche Hois’n Wirt. Nach einer aussichtsreichen Schifffahrt wartet Entspannung im neuen Wellnessbereich: Der 32 Grad warme Infinity-Indoor-Pool mit Gegenstromanlage öffnet den Blick auf die Umgebung, dazu kommen finnische Sauna, Bio-Sauna, Dampfbad und Panorama-Terrasse. Darüber hinaus verbindet das Haus bodenständige Gastlichkeit mit regionaler Küche – bodenständig, authentisch und mit viel Liebe zubereitet. Gekocht wird mit hochwertigen regionalen Produkten, saisonalen Zutaten und natürlich auch mit Fisch aus heimischen Gewässern. Nach einer Wanderung, beim entspannten Mittagessen oder zum genussvollen Abend lässt sich hier die österreichische Wirtshausküche mit einem Hois‘n Klassiker - den Hois’n Hascheeknödel und dazu warmer Speckkrautsalat, von ihrer schönsten Seite erleben. Besonderes Plus ist die großzügige Terrasse mit Seeblick. www.hoisnwirt.at

La Sonett: Zehn stilvolle Design Apartments. © La Sonett

La Sonett: Gmunden zwischen Stadthaus und Keramik

Mitten im historischen Zentrum von Gmunden liegt das La Sonett (www.lasonett.at). In einem Stadthaus aus dem 17. Jahrhundert erwarten Gäste zehn stilvoll eingerichtete Apartments mit hohen Decken, komfortablen Betten und gut ausgestatteten Küchen. Zum Haus gehört das La Sonett Café, eine charmante Mischung aus Pâtisserie, Café und Bistro, in der französisch inspirierte Süßigkeiten, Kaffee und hausgemachte Speisen serviert werden. Frühstück gibt es täglich bis in den frühen Nachmittag. Vom La Sonett ist es nur ein kurzer Weg zu einem Wahrzeichen der Stadt: dem Gmundner Rathaus. Der Renaissancebau stammt im Kern aus dem 16. Jahrhundert und trägt in seiner Loggia eine besondere Rarität: ein Keramikglockenspiel.Wer mehr über diese Tradition erfahren möchte, besucht die Gmundner Keramik Manufaktur. Seit 1492 steht sie für handgefertigte und handbemalte Keramik; jedes Stück ist ein Unikat. Bei Manufakturführungen erhalten Besucher Einblicke in die Herstellung und die Malwerkstätten. Besonders reizvoll ist es, selbst kreativ zu werden und ein eigenes Gmundner Unikat zu bemalen.