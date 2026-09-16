Beliebtes Skigebiet in Österreich öffnet schon in 2 Wochen

Während wir noch die letzten warmen Sonnenstrahlen genießen, laufen in den Alpen bereits die Vorbereitungen auf die kalte Jahreszeit. Für alle, die es kaum erwarten können, gibt es Grund zur Vorfreude: Schon in knapp zwei Wochen öffnen die ersten Skigebiete ihre Pisten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Sommer ist noch gar nicht richtig vorbei, da können Wintersportfans schon wieder die Skier aus dem Keller holen: In Österreich steht der Saisonstart bereits kurz bevor. Ein beliebtes Skigebiet bereitet sich auf die ersten Schwünge im Schnee vor und öffnet seine Pisten schon in wenigen Wochen.

Kaunertaler & Pitztaler Gletscher eröffnen die Skisaison

. © Getty Images

Es klingt fast verrückt: Während bei uns noch milde Herbsttemperaturen herrschen, heißt es auf den Tiroler Gletschern schon bald wieder: "Ski an!" Sowohl der Kaunertaler als auch der Pitztaler Gletscher planen ihren Saisonstart bereits für den 26. September 2026. Damit gehören sie zu den ersten Skigebieten Österreichs, die Wintersportfans in der neuen Saison auf die Pisten locken. Dank der Höhenlage und der Gletscherflächen sind dort bereits im Frühherbst Skibedingungen möglich.

Sölden feiert Skiopening

Auch in Sölden geht es schon früh los. Ab dem 2. Oktober 2026 läutet der Rettenbach- und Tiefenbachgletscher die neue Skisaison ein. Wintersportfans dürfen sich zum Auftakt auf bestens präparierte Pisten in luftiger Höhe, zuverlässige Schneeverhältnisse und vor allem eines freuen: deutlich weniger Trubel als in den klassischen Wintermonaten.

Weitere Frühstarter

Tirol © Getty Images/Cavan Images RF

Hintertuxer Gletscher: Als Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet bietet er Wintersport unter normalen Bedingungen sogar dann, wenn im Tal noch Sommer angesagt ist. Anfang Oktober wird es dort besonders spannend: Vom 2. bis 4. Oktober 2026 soll das große Hintertux Park Opening stattfinden. Freestyler und Wintersportfans können sich dabei auf den Saisonauftakt im Snowpark freuen.

Kitzsteinhorn in Kaprun: Auch im Salzburger Land müssen Skifans nicht bis zum tiefen Winter warten. Auf dem Kitzsteinhorn soll die Skisaison voraussichtlich am 10. Oktober 2026 starten. Während unten im Tal vielerorts noch die letzten warmen Tage genossen werden, kann es auf den Pisten bereits richtig winterlich zugehen.

Saisonstart der beliebtesten Skigebiete Österreichs

Obertauern: Bekannt für seine enorme Schneesicherheit, öffnen die Lifte im "Schneebowl" von Salzburg ab dem 20. November 2026.

Kitzbühel (KitzSki): Das erste große Ski-Wochenende startet offiziell am 6. November 2026.

Ischgl: Der Skibetrieb startet am 26. November, und am 28. November 2026 steigt das legendäre Top of the Mountain Opening Concert auf der Idalp.

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn: Das riesige Skigebiet ruft ab dem 27. November 2026 wieder alle Wintersportfans auf seine Pisten.

Ski Arlberg (Lech Zürs / St. Anton): Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet zieht am 2. Dezember 2026 nach und öffnet seine Hänge.

Zillertal Arena & Schladming-Dachstein: Der Großteil der österreichischen Top-Gebiete startet pünktlich zum Nikolaus-Wochenende am 4. und 5. Dezember 2026 in den Vollbetrieb.