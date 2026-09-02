Alpen, Seen & Genuss: Österreichs schönste Urlaubsregionen

Die schönsten Landstriche Österreichs.

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Imposante Berggipfel, kristallklare Seen, hügelige Weinlandschaften – unsere Alpenrepublik begeistert mit ihrem besonders vielfältigen Landschaftsbild. Dabei verfügt jede Region über ihren eigenen Charakter und Charme, was Natur, Kultur und Kulinarik betrifft und lässt sich so auf individuelle, ganz besondere Weise erleben.

Regionen der Vielfalt

Der Westen ist durch seine Alpen geprägt, ein Eldorado für Aktivurlauber. Das Salzkammergut gilt hier als eine der schönsten Regionen und führt zu Recht den stolzen Beinamen "10. Bundesland". Gerade im Herbst sind Wanderer und Biker auf grandiosen Trails, Panoramarouten oder entlang kristallklarer Bergseen in der traumhaften Natur unterwegs.

Der Süden wiederum fasziniert mit seinem milden Klima und dem mediterranen Flair. Kärnten, das südlichste aller Bundesländer, lockt mit seinen traumhaften Badeseen, die Steiermark ist Garten Österreichs und Kulinarik-Hotspot mit unzähligen Weinregionen, Obstgärten und Spezialitäten, die nur im grünen Herzen Österreichs produziert und kredenzt werden. Ein Traum ist die Südsteiermark mit ihrer wunderschönen, hügeligen Landschaft und den kleinen, feinen Buschenschänken und Boutique-Chaletdörfern, die sich hier angesiedelt haben.

Aber auch im Osten zeigt sich Österreich von seiner genussvollen Seite. Im Burgenland offenbart sich eine einzigartige Landschaft rund um den Neusiedler See mit idyllischen Weingütern und endlosen Radwegen. Der sonnige Hotspot Österreichs (2.000 Sonnenstunden im Jahr!) gilt aber auch als eines der besten Bundesländer für den Wellnessurlaub. Die Heilmittel entspringen hier direkt der pannonischen Natur: Thermal-und Mineralwasser, Moor und Kreide schaffen ein einzigartiges Wohlfühl-Erlebnis auf höchstem Niveau.

Und last but not least begeistert der Norden Österreichs mit sanften Hügellandschaften, dichten Wäldern und historischen Städten und bietet hier perfekte Bedingungen für entschleunigte Ferien, beispielsweise beim Waldbaden im Mühlviertel.

Die schönsten Austro-Regionen

Saalfelden-Leogang

© Saalfelden-Leogang

Urlaubsvielfalt im Tal und auf den Bergen.

Saalfelden Leogang: www.saalfelden-leogang.com

Filzmoos

© Filzmoos

Die markante Bischofsmütze gilt als Wahrzeichen des Dorfes im Salzburger Pongau.

Filzmoos: www.filzmoos.at

Hotel Alpenhof: www.alpenhof.com

Hotel Bischofsmütze Filzmoos: www.hotel-bischofsmuetze.at

Mühlviertel

© Mühlviertel

Fernab des Alltags die Seele baumeln lassen.

Mühlviertel: www.muehlviertel.at

www.velorama.at

Best of Austro-Regionen

Zillertal: www.best-of-zillertal.at

Das Salzburger Seenland: www.salzburger-seenland.at

Hotel Elixhauser Wirt****S: www.elixhauserwirt.at

Wildkogel-Arena: www.wildkogel-arena.at