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Ein Überblick

Vom 27.-30.8.: Das ist dieses Wochenende in Wien los

LR
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© Liquid Market
Cocktails, Wein, Yoga, Open-Air-Konzerte und noch einmal richtig Sommerfeeling: Vom 27. bis 30. August steht in Wien einiges auf dem Programm. Diese Events sollten Sie sich vormerken.
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Das letzte Augustwochenende hat es noch einmal in sich. Bevor der Sommer endgültig in den Herbst übergeht, locken in Wien mehrere Festivals, Open-Air-Veranstaltungen und Sommer-Events. Von der Cocktail-Szene über Wiener Wein bis zu kostenlosen Konzerten am Gürtel ist für ganz unterschiedliche Geschmäcker etwas dabei.

Liquid Market: Das Cocktail-Festival ist zurück

© Liquid Market

Von 27. bis 29. August wird das Wild im West im 19. Bezirk zum Treffpunkt der österreichischen Barszene. Beim Liquid Market präsentieren Bars und Bartender:innen aus Wien und ganz Österreich ihre Signature Drinks. Dazu kommen Tastings, Masterclasses, Streetfood, Musik sowie Angebote aus den Bereichen Beer, Coffee und No-Low. Das Besondere: Mit dem "All you can taste"-Ticket können Besucher:innen während ihres Aufenthalts die angebotenen Signature Drinks und Produzent:innen-Kostproben probieren. Das Festival läuft an allen drei Tagen von 15 bis 22 Uhr.

Wann: 27.–29. August, 15–22 Uhr
Wo: Gunoldstraße 12–14, 1190 Wien
Preis: Tagestickets und Festivalpässe erhältlich

Summer Vibes: Therme trifft Party

Auch in der Therme Wien GmbH & Co KG wird der Sommer noch einmal gefeiert. Die Summer Vibes finden am Donnerstag, 27. August, zum letzten Mal in diesem Sommer statt. Ab 16 Uhr sorgen Live-DJ-Sounds in der Summer Lounge für Musik, während am Cocktail-Van Drinks ausgeschenkt werden. Von 18 bis 20 Uhr gibt es dort außerdem eine Happy Hour. Dazu kommen sommerliche Gerichte in der Sommerbar.

Wann: Donnerstag, 27. August, ab 16 Uhr
Wo: Therme Wien, 1100 Wien
Preis: ab 25 Euro

Gürtel Nightwalk: Eine ganze Nacht lang Musik

Am Samstagabend verwandelt sich der Wiener Gürtel wieder in eine riesige Open-Air-Musikmeile. Beim Gürtel Nightwalk am 29. August spielen rund 50 Acts an verschiedenen Locations zwischen Alser Straße und Thaliastraße. Der Eintritt ist frei. Mit dabei sind unter anderem die B72, Chelsea, rhiz und Lucia. Auf den Open-Air-Bühnen stehen unter anderem Post, Low Life Rich Kids, Lion Season und SHA-N auf dem Programm. Danach geht es in den Lokalen mit weiteren Live-Acts und DJ-Sets weiter. Los geht es bereits am frühen Abend, das Programm zieht sich aber bis tief in die Nacht. Dazu kommt der Nachtmarkt, bei dem Kunst und Design entdeckt werden können.

Wann: Samstag, 29. August, ab ca. 18:30 Uhr
Wo: entlang des Wiener Gürtels
Eintritt: frei

Spätsommer-Tipp: SOMMERFRiSCHE am Otto-Wagner-Areal

Wer am Freitag und Samstag noch eine etwas ruhigere Alternative sucht, findet am Otto-Wagner-Areal die SOMMERFRiSCHE. Im Garten von Pavillon 12 gibt es am 28. und 29. August Konzerte, Workshops und eine Afterparty. Das Festival ist konsumfrei – Snacks und Getränke dürfen selbst mitgebracht werden.

Wann: 28.-29. August, ab 14 Uhr
Wo: Pavillon 12, Otto-Wagner-Areal
Eintritt: frei

Stammersdorfer Weintage: Wein & Musik

Wer es lieber etwas gemütlicher angeht, sollte am Wochenende nach Stammersdorf schauen. Am 29. und 30. August wird die Stammersdorfer Straße zur Festmeile. Im Mittelpunkt stehen Wiener Wein, regionale Schmankerln und Live-Musik. Ein besonderes Highlight ist am Samstag die Oldtimer-Traktorparade, bei der rund 30 historische Traktoren durch die Straße fahren. Am Sonntag gibt es erstmals auch eine Kinder-Traktorparade. Der Eintritt ist frei.

Wann: Samstag 13–23 Uhr, Sonntag 12–22 Uhr
Wo: Stammersdorfer Straße, 1210 Wien
Eintritt: frei

Beach Yoga bei der Strandbar Herrmann

Yoga mit Sand unter den Füßen? Am Sonntag, 30. August, kann bei der Strandbar Herrmann direkt am Wasser trainiert werden. Von 10 bis 11 Uhr steht eine Beach-Yoga-Einheit auf dem Programm. Willkommen sind laut Veranstaltung alle Levels - also auch jene, die nicht täglich auf der Yogamatte stehen. Anschließend bietet sich natürlich ein Frühstück oder ein Kaffee mit Sommerfeeling in der Strandbar an.

Wann: Sonntag, 30. August, 10–11 Uhr
Wo: Herrmannpark, 1030 Wien

Das letzte Augustwochenende kann also kommen

Ob Cocktail-Festival, Weinmeile, Yoga am Wasser oder eine Nacht voller Live-Musik: Wien verabschiedet den August noch einmal mit ordentlich Sommerprogramm. Besonders praktisch: Viele der Veranstaltungen sind kostenlos oder lassen sich mit relativ kleinem Budget besuchen.

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