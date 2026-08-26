Die schönsten Spas rund um Wien: Diese Oasen erreichen Sie in 2 Stunden

Manchmal braucht es für eine richtige Auszeit keine lange Anreise. Rund um Wien warten luxuriöse Thermen, Adults-only-Spas und Wellnesshotels, die sich perfekt für einen Tagestrip oder ein entspanntes Wochenende eignen

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Wer dem Wiener Alltag für ein paar Stunden entkommen möchte, muss nicht gleich einen Flug buchen. Rund um Wien liegen einige der schönsten Wellness-Adressen Österreichs, von architektonisch außergewöhnlichen Day Spas bis zu großen Thermenlandschaften mitten in der Natur.

1. Silent Spa in Laa an der Thaya: Ruhe auf höchstem Niveau

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Etwa eine Stunde von Wien entfernt liegt das SILENT SPA in Laa an der Thaya. Wer vor allem eines möchte – seine Ruhe –, ist im Silent Spa in Laa an der Thaya richtig. Das Premium-Day-Spa ist für Gäste ab 16 Jahren geöffnet und setzt bewusst auf eine ruhige, entschleunigte Atmosphäre. Der Eintritt ist nur nach Vorreservierung beziehungsweise je nach Verfügbarkeit möglich.

Zum Konzept gehören unter anderem ein Thermalwasserpool, Outdoor-Whirlpool, finnische Sauna, Dampfbad und verschiedene Ruheräume. Über die Verbindung zur Therme Laa können Gäste außerdem die dortige Thermen- und Saunawelt nutzen.

2. Larimar in Stegersbach: Ayurveda trifft Thermenurlaub

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Im Südburgenland wartet mit dem Hotel & Spa Larimar in Stegersbach ein Wellnessresort, das deutlich mehr als klassische Thermenentspannung bietet. Auf rund 7.000 m² erstreckt sich die Thermen-, Wasser- und Saunawelt mit neun Pools und neun Saunen. Dazu kommen großzügige Ruhebereiche und ein mediterran gestalteter Garten. Besonders spannend ist das neue Ladies Spa: Der 250 m² große Bereich ist ausschließlich Frauen vorbehalten und umfasst unter anderem einen Relax-Massagepool, ein Sanarium, ein Dampfbad und zwei Ruheräume.

Auch Ayurveda spielt im Larimar eine große Rolle. Angeboten werden unter anderem authentische Ayurveda-Behandlungen sowie Yoga mit einem indischen Yogi. Für zusätzliches Urlaubsgefühl sorgt die mediterrane Gartenlandschaft mit Palmen und Sandstrand. Wer aus dem Tagesausflug ein längeres Wellnesswochenende machen möchte, findet aktuell entsprechende Aufenthaltsangebote.

Auch Beatrice Turin das Larimar für eine Wellness-Auszeit mit ihrer Familie besucht. Besonders das neue Ladies Spa gefiel der Sängerin: Gemeinsam mit ihrer Mutter testete sie eine Schaumdampfbad-Zeremonie.

3. St. Martins Therme & Lodge: Wellness trifft Natur

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Rund 50 Minuten ab der Wiener Stadtgrenze entfernt liegt die St. Martins Therme & Lodge im Seewinkel. Das Resort verbindet klassische Thermenwellness mit Naturerlebnissen und genau das macht es besonders. Die Therme verfügt über sechs Innen- und vier Außenbecken und mehr als 1.800 m² Wasserfläche. Dazu kommen verschiedene Saunen, eine See-Sauna und ein 40.000 m² großer Naturbadesee. Im Sommer wartet außerdem die Summer Island direkt am See.

Wer nicht den ganzen Tag nur schwimmen und saunieren möchte, kann an geführten Safaris und Birdwatching-Touren mit den St. Martins Rangern teilnehmen. Damit wird aus dem klassischen Thermenausflug ein kleiner Natururlaub.

4. Linsberg Asia: Adults-only mit asiatischem Flair

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Eine weitere beliebte Wellnessadresse liegt in Bad Erlach und setzt ganz bewusst auf Ruhe: Linsberg Asia ist ab 16 Jahren zugänglich und verbindet asiatisch inspiriertes Design mit einer großen Thermen- und Saunalandschaft.

Auf 15.000 m² stehen Thermen- und Spa-Bereiche mit 11 Pools und neun thematisierten Saunen zur Verfügung. Dazu kommen Dampfbäder und Infrarotbereiche.

Auch für einen spontanen Day-Spa-Ausflug ist das Konzept praktisch: Für 2026 gibt es Tages-, Nachmittags- und Abendkarten. Die Tageskarte kostet für Erwachsene ab 16 Jahren aktuell ab 51 Euro unter der Woche beziehungsweise 55 Euro am Wochenende inklusive Saunanutzung.

Welches Spa passt zu Ihnen?

Wer absolute Ruhe und Exklusivität sucht, findet im Silent Spa das passende Konzept. Das Larimar punktet mit Ayurveda, Ladies Spa und mediterranem Flair, während St. Martins Wellness mit Natur und Outdoor-Erlebnissen verbindet. Im Linsberg Asia steht wiederum Adults-only-Wellness mit asiatischer Atmosphäre im Mittelpunkt.