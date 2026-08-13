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Was ist los in Wien? Die Events vom 13.-16.08.

Abendstimmung beim Film Festival vor dem beleuchteten Wiener Rathaus mit Zuschauerbereich.
© stadt wien marketing gmbh
Sommer, Musik und jede Menge Open-Air-Feeling: Auch am Wochenende vom 13. bis 16. August 2026 ist in Wien einiges los. Von der Donauinsel über den Rathausplatz bis zum WUK-Hof, hier kommen die Veranstaltungen, die Sie nicht verpassen sollten.
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Wer dieses Wochenende in Wien verbringt, muss sich nicht über fehlende Sommerpläne beschweren. Von Freitag bis Sonntag warten Konzerte, Festivals, Filmklassiker und kostenlose Kulturangebote auf Besucher:innen.

Filmfestival am Rathausplatz

Das Film Festival am Rathausplatz läuft noch bis Anfang September und ist damit auch dieses Wochenende eine der besten Adressen für einen Sommerabend. Am Freitag, 14. August, steht "Ed Sheeran – Jumpers for Goalposts Live at Wembley Stadium" auf dem Programm. Der Konzertfilm läuft ab 20:45 Uhr. Wie gewohnt gilt: Der Eintritt zum Film Festival ist frei. Rund um die große Leinwand warten außerdem zahlreiche Food-Stände und Drinks – perfekt für einen langen Sommerabend.

Afrika Tage auf der Donauinsel

Ab Freitag wird die Donauinsel zum Treffpunkt für Musik, Kultur und Kulinarik: Die Afrika Tage Wien finden heuer von 14. bis 24. August statt. Besucher:innen erwarten Musik, Tanz, Workshops, afrikanische Küche, einen Kunst- und Handelsmarkt und vieles mehr. Das Festival läuft am Freitag ab 14 Uhr, am Samstag und Sonntag bereits ab 11 Uhr. Wer also am Wochenende ein bisschen Festivalfeeling sucht, ist auf der Donauinsel richtig.

Afterwork im WUK-Hof

Wer schon am Donnerstag ins Wochenende starten möchte, kann beim Afterwork im WUK-Hof vorbeischauen. Von 18 bis 22 Uhr sorgen wechselnde DJs, funky Sounds, kühle Drinks und Popcorn für entspannte Sommerstimmung. Das Event findet nur bei Schönwetter statt und der Eintritt ist frei.

Gratis Open Air bei der SCS

Am Freitag wird es auch außerhalb des Wiener Zentrums musikalisch: Beim SCS Sunset Sound wartet ein kostenloses Open-Air-Konzert. Los geht es ab 19 Uhr, NESS steht ab 20 Uhr auf der Bühne. Wer also Lust auf Live-Musik unter freiem Himmel hat, kann den Freitagabend mit einem Konzert ausklingen lassen.

Kultursommer Wien

Auch der Kultursommer Wien sorgt weiterhin für kostenlose Kultur in der Stadt. Das Programm bringt Konzerte, Theater, Tanz und Performances an unterschiedliche Orte in Wien. So findet etwa am Freitagvormittag in Liesing das kostenlose "Dirigententenspiel" statt, ein interaktives Konzert für Kinder und Familien.

Wer dieses Wochenende Sommerfeeling sucht, muss Wien nicht verlassen. Donauinsel, Rathausplatz und die zahlreichen Open-Air-Locations machen die Stadt auch Mitte August zur perfekten Wochenenddestination.

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