Das sind die fotogensten Wasserfälle Österreichs

Österreichs Wasserfälle begeistern nicht nur Wanderer, sondern auch Millionen Menschen auf Instagram. Eine aktuelle Auswertung verrät, welche Naturwunder 2026 die meisten Likes sammeln.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Spektakuläre Kaskaden, tosende Wassermassen und traumhafte Kulissen: Österreichs Wasserfälle feiern auf Instagram einen Hype. Seit 2020 ist die Begeisterung für die Wasserfälle auf der Foto-Plattform förmlich explodiert. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des Kommunikationsdienstleisters APA-Comm. Doch wer hat im Kampf um die meisten Hashtags die Nase vorn?

Platz 1: Die Krimmler Wasserfälle

© Getty Images

Sie sind laut, sie sind gewaltig und sie sind beliebt auf Instagram: Die Krimmler Wasserfälle im Nationalpark Hohe Tauern. Mit einer atemberaubenden Fallhöhe von 380 Metern bieten sie nicht nur ein spektakuläres Naturerlebnis, sondern auch das mit Abstand beliebteste Fotomotiv. Über 50.700 Instagram-Postings (Stand Juli 2026) vereint der Hashtag auf sich. Das entspricht einem Zuwachs von rund 124 Prozent im Vergleich zur letzten Messung im Jahr 2020.

Myrafälle hängen alpine Riesen ab

© Getty Images

Eine echte Überraschung gibt es auf Platz 2: Die Myrafälle in Niederösterreich. Obwohl sie nicht mit den gewaltigen Fallhöhen der alpinen Riesen mithalten können, zählen sie zu einem der beliebtesten Ausflugsziele des Landes. Das Naturwunder südlich von Wien kommt auf stolze 16.300 Beiträge und sichert sich damit die Silbermedaille.

Der Stuibenfall sichert sich den dritten Platz

© Getty Images

Auf dem dritten Stockerlplatz landet der Stuibenfall im Tiroler Ötztal. Seinen Namen verdankt er dem markanten, schon von Weitem sichtbaren Wasserstaub, ein Traum für jeden Fotografen. 14.800 Postings belegen das eindrucksvoll.

Überhaupt ist Tirol das "präsenteste" Bundesland, wenn es um sprudelnde Naturwunder geht. Allein in den Top-15 des Rankings tummeln sich neben dem Stuibenfall gleich fünf weitere Tiroler Wasserfälle (darunter der Grawa-Wasserfall und die Umbalfälle).

Die Top-5 im Überblick

Krimmler Wasserfälle (Salzburg): > 50.700 Postings Myrafälle (Niederösterreich): > 16.300 Postings Stuibenfall (Tirol): > 14.800 Postings Gollinger Wasserfall (Salzburg): > 13.200 Postings Traunfall (Oberösterreich): 5.000 - 10.000 Postings

Österreichs Wasserfälle sind nicht nur ein kühlendes Ausflugsziel an heißen Sommertagen, sie sind offenbar auch die Social-Media-Stars der Alpenrepublik.