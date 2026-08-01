Badeseen-Check 2026: Das sind Österreichs schönste Seen

Für jeden Gusto was dabei: An diesen Seen finden Wassersportler, Familien und Ruhesuchende ihren perfekten Sommer-Hotspot.

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Österreichs Badeseen punkten nicht nur mit ihren malerischen Naturlandschaften, sondern auch mit ihrer hohen Wasserqualität – sie zählen zu den saubersten Gewässern in ganz Europa. Wir wissen, was Sie in diesem Sommer an heimischen Seen entdecken und erleben können.

Fuschlsee

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Nur wenige Kilometer von der Mozartstadt Salzburg entfernt, lockt der türkisfarbige Fuschlsee – ein echter Geheimtipp für Urlaub am See in Österreich. Familien lieben die vier öffentlichen Badeplätze am Fuschlsee. Die einen schätzen den Komfort des Fuschlseebades, direkt im Ortszentrum von Fuschl am See, andere lieben den langen Holzsteg am Naturbadestrand in Hof bei Salzburg, sowie die Badeplätze Stöllinger und Wesenauer am Südufer des Sees. Tipp: Stand-Up-Paddling ist hier ein besonderes Erlebnis. Auf dem SUP-Board entdeckt man entlegene Buchten und erlebt den See von einer ganz neuen Perspektive.

Auch Wanderer sind am Fuschlsee richtig. Mit einer Länge von knapp 11 Kilometern ist die Fuschlseerunde perfekt für einen aussichtsreichen Spaziergang am See. Wem diese Strecke zu lang ist, kann z.B. von der Schlossfischerei beim Schloss Fuschl mit der Zille den Weg abkürzen. Mit "der Fuschlerin" gleitet man gemütlich, still und ganz traditionell über den schönen See retour nach Fuschl am See.

Traunsee

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Wassersportler finden am Traunsee, in der traumhaften oberösterreichischen Region Traunsee-Almtal, ein breites Betätigungsfeld vor. Ob Segeln (herausfordernde Winde!) oder Surfen – so gut wie kein anderer See in Österreich bietet ein derart breites Angebot. Tipp: Mit der Übernahme der LAKEBASE in Rindbach durch die SUP & WING BOX startete ein neues, modernes Wassersport-Konzept in die Saison 2026. Auch Taucher finden im tiefsten See der Alpenrepublik ein perfektes Revier vor.

Mit einer Fülle von Einstiegsstellen und verschiedensten Schwierigkeitsgraden, von flachen Unterwasserlandschaften mit einzigartiger Flora bis zu faszinierenden Steilwänden mit teils schillernden Namen wie "Weißer Steinbruch" oder "Siegesbach-Madonna". Und die Badeplätze überzeugen am Traunsee mit ihrer Authentizität. Mit wunderschöner Lage punktet beispielsweise der Badeplatz Bräuwiese, ein 30.000 m2 Erholungsgelände am Westufer des Gewässers in Traunkirchen.

Mattsee

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Im Salzburger Seenland findet sich der Mattsee. Dieser zählt als einer der drei "Trumer Seen" zu den wärmsten Badeseen des Salzburger Landes. Zwei Strandbäder gibt es am Mattsee: Einmal – als damals erstes Badehaus des Landes – das historische Bad im Ort Mattsee; es wurde in den 1920er Jahren im Jugendstil erbaut und steht unter Denkmalschutz.



Das zweite Strandbad liegt am Nordufer des Sees in Gebertsham. Wenn es Sie aufs Wasser zieht, kommt die Seenland-Schifffahrt gerade recht – eine komfortable und entspannende Möglichkeit, "aufs Wasser zu gehen". Das elektrisch betriebene Ausflugsboot fährt sowohl auf dem Mattsee als auch auf dem Obertrumer See.

Wolfgangsee

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Der Wolfgangsee zählt zu den wärmsten Badeseen des Salzkammerguts. Im Hochsommer erreicht das Wasser angenehme Temperaturen bis zu 26 °C und lädt bis in den September zum Baden ein. In St. Gilgen locken großzügige Uferbereiche und familienfreundliche Strandbäder mit flachen Einstiegen, Liegewiesen und Blick auf den Zwölferhorn-Gipfel. St. Wolfgang wiederum verbindet Badeurlaub mit historischer Kulisse traditioneller Villen.



Am südöstlichen Seeufer zeigt sich Strobl von seiner entspannten Seite. Hier locken breite Wiesenflächen und naturbelassene Ufer. Eine besondere Rolle spielt die Wolfgangsee-Schifffahrt. Seit dem 19. Jahrhundert verbindet sie die Orte am See und gehört längst selbst zum Urlaubserlebnis mit dazu.

Attersee

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Tief türkisblaues Wasser in Trinkwasserqualität, umgeben von einer lieblich hügeligen Landschaft – das ist der Attersee im Salzkammergut, zugleich größter Binnensee Österreichs und Mekka des Wassersports. Mit 26 beschilderten Tauch-Einstiegsstellen, Tauchschulen, Tauchbasen und einer Tiefe von 171 Metern, bei der sogenannten schwarzen Brücke, ist der Attersee das Tauchparadies Österreichs.

Und auch Segler kommen am Attersee auf ihre Rechnung: Der Rosenwind ist der berühmte Sommerwind des Gewässers, der typischerweise bei stabilem Schönwetter aus Nordost über den See weht. Häufig erreicht er etwa 3 bis 4 Beaufort – kräftig genug also für sportliches Segeln, aber ohne die Härte eines Sturmwinds. Besonders entlang der Ostseite zwischen Kammer und Weyregg beschleunigt er sich und sorgt für ideale Bedingungen auf dem Wasser.

Zeller See

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Der Zeller See punktet im Sommer mit Top-Wasserqualität und Temperaturen bis 24°C. Rund um den See verteilen sich drei unterschiedliche Strandbäder, das Strandbad Zell am See mit Beachclub, das Naturbad Thumersbach für Ruhesuchende und das Strandbad Seespitz, besonders beliebt bei Familien.