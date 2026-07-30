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Hitze-Flucht: Top-Badeplätze in NÖ

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© Niederösterreich Werbung/Kate Hubkova
Niederösterreich bietet an heißen Sommertagen vielfältige Möglichkeiten zur Abkühlung – von kühlen Bergseen und Flussbadeplätzen bis hin zu historischen Kaltwasserthermen. Oft werden diese Badeausflüge mit Wanderungen, Radtouren oder Kulturangeboten verknüpft.
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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont den Reiz der Region: "Niederösterreichs Seen, Naturbadeplätze und Freibäder bieten ideale Bedingungen, um der Sommerhitze zu entfliehen. Gerade die kleineren, ruhigeren ,Spots‘ und weniger überlaufenen Plätze werden immer beliebter und auch damit kann Niederösterreich punkten."

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Auch Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, hebt hervor: "Es ist eben dieses Zusammenspiel aus Abkühlung und Aktivität, das den Sommer in Niederösterreich besonders abwechslungsreich macht."

Kaltwassertermen als perfekte Abkühlung

Neben Badeseen mit hervorragender, von der Europäischen Umweltagentur ausgezeichneter Wasserqualität – wie dem Lunzer See oder den Kamptalstauseen – locken malerische Naturbadeplätze an Flüssen wie Donau, Ybbs, Kamp und Thaya. Wer historisches Sommerfrische-Flair sucht, wird in den Kaltwasserthermen Bad Fischau oder Bad Vöslau, das heuer sein 100-jähriges Jubiläum feiert, fündig. Besonders attraktiv für Ausflügler: Mit der Niederösterreich-CARD lassen sich rund 40 Frei-, Natur- und Hallenbäder kostenlos besuchen, was Badespaß für die ganze Familie bei jedem Wetter garantiert.

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