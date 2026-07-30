Transfer-Knall um Leon Goretzka (31)

Leon Goretzka ist nach seinem Vertragsende beim FC Bayern immer noch ohne neuen Verein. Jetzt dürfte sich ein spektakulärer Transfer anbahnen.

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DFB-Star Leon Goretzka zählt weiterhin zu den heißesten Transferaktien des Sommers. Seit 1. Juli kann er offiziell ablösefrei zu seinem nächsten Arbeitgeber wechseln. Während lange Zeit alles darauf hindeutete, dass es den 31-jährigen Mittelfeldspieler nach Italien zieht, könnte es nun eine überraschende Wende geben.

Nach acht Jahren beim FC Bayern München, wo er einmal das Triple 2020 holte und nicht weniger als siebenmal deutscher Meister wurde, zieht es Goretzka nun erstmals in seiner Karriere voraussichtlich ins Ausland.

Nun berichtet Transfer-Insider Matteo Moretto, dass sich der Deutsche bei seinem neuen Wunsch-Team angeboten haben soll. Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als den großen FC Barcelona, wo es zum Wiedersehen mit Ex-Coach Hansi Flick kommen könnte.

Triple-Triumph als Höhepunkt

Die beiden kennen sich aus Flicks Zeit in München, wo der Trainer auch 2020 den Erfolgslauf der Münchner möglich gemacht hatte. Allerdings hatte der spanische Meister grundsätzlich wenig Bedarf, im zentralen Mittelfeld zu reagieren.

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 18: (BILD ZEITUNG OUT) Leon Goretzka of FC Bayern Muenchen and head coach Hans-Dieter Flick of FC Bayern Muenchen speak during the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and FC Schalke 04 at Allianz Arena on September 18, 2020 in Munich, Germany. (Photo by DeFodi Images via Getty Images) © Getty Images

Nachdem Fermin Lopez nach seinem Mittelfußbruch erst am Weg zurück ist und sich Frenkie de Jon bei der WM einen Innenbandriss im Knie zugezogen hatte, könnte man nun doch Handlungsbedarf sehen.

Dementsprechend gelegen kommt es, dass Flick Goretzka bereits kennt und der DFB-Routinier ablösefrei zu haben wäre. Ob Barcelona bereits auf die Bewerbung reagiert hat, ist allerdings noch nicht bekannt.