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Trainer-Beben: Deutscher Coach übernimmt England-Gigant

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Drei Männer unterhalten sich lächelnd in Sportkleidung bei Abendlicht.
© FC Red Bull Salzburg via Getty I
Mitten in der Vorbereitung kommt es zu einem überraschenden Trainerwechsel in England.
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Trainer-Knall in der englischen Premier League. Eddie Howe hat mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison sein Amt bei Traditionsklub Newcastle nach fünf Jahren zurückgelegt.

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Laut "The Athletic" hat der 48-Jährige den Verein informiert, dass er eine Pause vom Profifußball einlegen wolle. Der Klub, der mit Geld aus Saudi-Arabien finanziert wird, belegte im Vorjahr nur den enttäuschenden zwölften Platz, was zu wenig für die Ansprüche der Klub-Bosse war. Dennoch wollte man mit Howe trotz anhaltender Gerüchte, dass er entlassen werde, auch in die nächste Saison gehen.

(FILE PHOTO) Manager Eddie Howe Leaves Newcastle United LONDON, ENGLAND - MARCH 16: Eddie Howe, Manager of Newcastle United, lifts the Carabao Cup Trophy after his team's victory during the Carabao Cup Final between Liverpool and Newcastle United at Wembley Stadium on March 16, 2025 in London, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
© Getty Images

Nun hat der britische Trainer selbst die Reißleine gezogen. Vor allem der Zeitpunkt kommt überraschend, da die Planungen auf die kommende Saison schon längst laufen. Am 23. August steigt das erste Spiel gegen den FC Liverpool. Auch die Neuzugänge von Bazoumana Touré (50 Millionen Euro von Hoffenheim), Aladji Bamba (35,5 Millionen Euro von Monaco), Sean Steur (23,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam) und Goalie Ewen Jaouen (21,5 Millionen Euro von Stade Reims) wurden unter der Regie von Howe eingetütet.

Deutscher soll übernehmen

Auch ein Top-Kandidat auf die Nachfolge soll bereits feststehen. Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle, der derzeit noch bei Al-Ahli in Saudi-Arabien unter Vertrag steht, soll den Job übernehmen.

An der Ablöse sollte der Deal nicht scheitern, da der saudische Staatsfonds auch den aktuellen Jaissle-Klub übernimmt. Sollte der Trainer-Coup offiziell werden, wäre Jaissle der vierte deutsche Trainer in der Premier League. In England warten dann Duelle mit Fabian Hürzeler (Brighton), Daniel Farke (Leeds) und Marco Rose (Bournemouth).

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