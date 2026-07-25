Zwei Torwart-Patzer: Bayern mit Pleite bei Drittligist

Der FC Bayern München erleidet beim Drittligisten Wehen Wiesbaden eine überraschende Niederlage im ersten Testspiel der neuen Saison. Bei beiden Gegentoren patzten die Bayern-Torhüter.

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Der FC Bayern München startet mit einer Testspielniederlage in die neue Saison. Gegen den Drittligisten Wehen Wiesbaden verlor der deutsche Rekordmeister mit 2:1. Jedoch spielten in der ersten Halbzeit nur Jugendspieler und unbekannte Spieler. In der zweiten Hälfte halfen einige Profis aus, um zwischenzeitlich auszugleichen. Am Ende sorgte ein Patzer von Torhüter Sven Ulreich (37) für die Entscheidung.

Nach dem Spiel erklärte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund (49): "Wir haben natürlich erstmals mit einer extrem jungen Mannschaft gespielt. Ich habe schon gesagt, viele dieser Jungs, 17 Jahre alt, 18 Jahre alt, haben das erste Mal gegen Männer gespielt. Sie haben es aber gut gemacht, haben sich gut gewehrt. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen ein anderes Spiel, mit ein bisschen mehr Routine."

Ulreich mit Patzer in Schlussphase

Trainer Vincent Kompany (40) setzte zum Start ausschließlich auf Jungs aus der U23 und U19. Die Top-Stars befanden sich nach der Weltmeisterschaft noch im Urlaub. Vom Profiteam standen Ulreich, Tom Bischof (21), João Palhinha (31), Sacha Boey (25), Arijon Ibrahimović (20) und Armindo Sieb (23) im Kader. Sie alle blieben zum Anpfiff auf der Bank. Die Jungspieler vom FC Bayern bemühten sich, kassierten aber in der 10. Minute das 0:1. Wiesbaden konnte die Führung in die Halbzeit mitnehmen.

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Zur zweiten Halbzeit wurden Ulreich, Bischof, Palhinha, Boey und Ibrahimović gleichzeitig eingewechselt. Sie sorgten für mehr Druck. In der 57. Minute holte Rechtsaußen Tim Binder (19) nach einem starken Dribbling einen Elfmeter heraus. Bischof konnte zum 1:1 treffen. Aus ihrer Dominanz konnte der FC Bayern nichts Nennenswertes mehr herausholen und kassierte noch in der 83. Minute das 2:1. Ulreich konnte einen haltbaren Schuss nicht halten. Wiesbadens Lukas Schleimer (26) nahm das Geschenk an und verwandelte zum 2:1.

Für Bayern ist die überraschende Niederlage kein guter Start in die Vorbereitung. Für Kompany und Co. geht es vom 27. bis zum 30. Juli ins Trainingslager am Tegernsee. Zusätzlich kehren zahlreiche WM-Fahrer zur Mannschaft zurück, unter anderem Joshua Kimmich (31) und Manuel Neuer (41). Vom 1. bis zum 8. August findet die Asien-Tour des deutschen Rekordmeisters statt. Dabei geht es dieses Jahr nach Südkorea und Hongkong.