Real vor 100-Millionen-Transfer aus der Bundesliga

Nach dem angekündigten Interesse ist Real Madrid offiziell in den Poker um Yan Diomande eingestiegen. Das Angebot der Spanier reicht RB Leipzig jedoch nicht.

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Real Madrid hat ein erstes Angebot für Yan Diomande abgegeben. Das Ablösepaket beläuft sich auf 90 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro Boni. Transfer-Experte Fabrizio Romano und die US-Sportzeitung "The Athletic" berichteten zuerst über die Summe. Dem zweimaligen DFB-Pokalsieger aus Leipzig ist das jedoch zu wenig – der Klub lehnt ab, nachdem er bereits eine ähnlich hohe Offerte von Liverpool zurückgewiesen hatte.

Real Madrid bietet 100 Millionen

Der 19-jährige ivorische WM-Teilnehmer und Außenstürmer war vor einem Jahr für 20 Millionen Euro vom spanischen Erstliga-Absteiger CD Leganés nach Leipzig gekommen und hat bereits öffentlich gesagt, dass er wechseln will. Bei Instagram löschte er nun fast alle seine Beiträge mit Leipzig-Bezug.

RB Leipzig will Vertrag verlängern

Mit Wunschklub PSG ist sich der Flügelflitzer bereits über einen Vertrag bis 2031 einig, ein offizielles Angebot ist bisher aber noch nicht in Leipzig eingegangen. Die RB-Bosse hatten in der Vergangenheit wiederholt betont, Diomande in Leipzig halten zu wollen. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (42) und Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (50) sprachen sich für Diomandes Verbleib aus und wollen den bis 2030 laufenden Vertrag, der keine Ausstiegsklausel enthält, verlängern.

Champions League als wichtiges Argument

Diomande war DER Senkrechtstarter der vergangenen Bundesliga-Saison: In 33 Ligaspielen schoss er zwölf Tore und bereitete neun Treffer vor. In der kommenden Saison spielt Leipzig erneut in der Champions League – für den Klub ein wichtiges Argument, damit der Jungstar bleibt.