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Neuer DFB-Coach

Überraschung: Klopp holt IHN in sein Trainerteam

Ein lachender Mann mit Bart trägt ein helles Sweatshirt und steht im Freien.
© EPA
Jürgen Klopp soll der neue Trainer der deutschen Nationalmannschaft werden. Die Präsentation soll noch diese Woche stattfinden. Dabei sorgt nun ein Mitglied seines Trainerteams für Überraschung.
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Laut der "Bild" soll Jürgen Klopp (59) noch diese Woche als neuer DFB-Trainer in Frankfurt präsentiert werden. Der ehemalige BVB- und Liverpool-Coach wird offenbar seinen jahrelangen Wegbegleitern Peter "Piet" Krawietz (54) und Pepijn Lijnders (43) mitbringen. Ebenfalls soll ein dritter Assistent hinzugefügt werden.

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Die Rolle soll Ex-BVB-Star Sven Bender (37), der seinen Vertrag bei Regionalligist Unterhaching Anfang Juli nach zwei Jahren aufgelöst hat, übernehmen. Bender und Klopp kennen sich sehr gut. Der Mittelfeldspieler spielte sechs Jahre lang unter Klopp und holte mit ihm zwei Meisterschaften (2011 und 2012) und einen Pokalsieg (2012).

Trainer und Spieler von Borussia Dortmund unterhalten sich während eines Fußballspiels am Spielfeldrand.
© ullstein bild via Getty Images

Erfahrung besitzt Bender in dieser Rolle schon. In Dortmund war der Vorzeige-Profi als Co-Trainer von Edin Terzic (43) und Nuri Sahin (37) tätig.

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